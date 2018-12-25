-Oğulları Hasan ve Mahmud Abdo ile röportaj

-Muhammed Abdo'nun ve otomobilinin fotoğrafları



( ADANA ) - 15 gündür kayıp babada cinayet şüphesi- Adana'da otomobiliyle yolcu taşıyan Muhammed Abdo'dan 15 gündür haber alınamıyor- Oğlu Hasan Abdo, babalarının cinayete kurban gittiğinden şüphelendiklerini söyledi ADANA



- Adana'da otomobiliyle yolcu taşımacılığı yapan Suriyeli Muhammed Abdo'dan 15 gündür haber alınamıyor. Abdo'nun ailesi cinayete kurban gittiğinden şüphelendiklerini belirterek, devletten yardım beklediklerini söyledi Adana'da taksicilik yapan ve kendisini arayan bir aileyi İstanbul'a götürmek için 11 Aralık Salı günü evden çıkan Suriyeli Muhammed Abdo'dan (56) bir daha haber alınamadı. Aynı günün akşamında otomobili kanala düşmek üzereyken terk vaziyette bulunan Muhammed Abdo'nun oğlu Hasan Abdo, babasının öldürüldüğünü düşündüklerini belirtti.

Suriye'de çıkan iç savaşın ardından ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşen Assani Aşireti'nden 8 çocuğu olan Muhammed Abdo, özel aracıyla yolcu taşımaya başlayan Muhammed Abdo'yu, 10 Aralık'ta kendisini 'Mustafa' olarak tanıtan bir kişi aradı. İstanbul'a gitmek isteyen kişilerin olduğunu söyleyen Mustafa isimli şahıs, Abdo'yu yanına çağırdı. Bunun üzerine evden ayrılan Muhammed Abdo'dan o günden sonra bir daha haber alınamadı. Babasının telefonuna da ulaşamayan Hasan Abdo, polise kayıp başvurusunda bulundu. Daha sonra polisin yaptığı çalışmada, Muhammed Abdo'nun otomobili 11 Aralık gecesi Yüreğir ilçesinde bir kanalda terk vaziyette bulundu. Babasının otomobilini parçalayarak Suriye'de satmak için öldürülmüş olduğunu düşündüklerini belirten Hasan Abdo, "Adamın biri babamı arayarak İstanbul'a gidecek 3 kişi olduğunu söylüyor. Babam da adamın yanına gitti ve bir daha da haber alamadık. Görgü tanıkları otomobilin 10 Aralık'ta saat 22.00 gibi düştüğünü söyledi.



Ertesi sabah da 3 tane Suriyeli, arabanın kendilerine ait olduğunu söyleyerek götürmeye çalışmış. Bunları gören kişi de polisi arayınca, 3 Suriyeli kaçmış. Devletimizden babamın bulunması için yardım istiyoruz" diye konuştu.

Muhammed Abdo'nun diğer oğlu Mahmud Abdo ise büyük bir aşiretlerinin olduğunu ve çeşitli illerden yaklaşık 150 kişinin geldiğini belirterek, olay yerinde babalarını aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi.



Abdo, bugün kendi babalarına bunu yaptıklarını, yarın da başkalarına yapabileceklerini ifade ederek, devletten yardım beklediklerini kaydetti.

(ANL-

