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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
15 dakikalık yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

15 dakikalık yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

Devrilen ağaçlar,

Kanalizasyon Nadan Gesi Elektrik Kesintisi Şili 

-Şiddetli Yağış,
-su baskınları,
-kopan taş parçaları,
-bozulan yollar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve fırtına hayatı felç etti. Uzunköprü ilçesinde aniden bastıran ve 15 dakika süren fırtına ve yağış su baskınlarına neden oldu. Fırtınadan dolayı ilçe merkezinde yaklaşık 3 mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle otogar bölgesine bir süre ulaşım kapandı. Uzunköprü belediyesi fen işleri ekipleri yaklaşık 3 ana bölgede kanalizasyonların devrilen ağaçlardan dolayı tıkandığını ve 20 kişilik bir ekip ile çalışmaların tüm gece süreceğini ifade etti.
Şiddetli fırtına dan dolayı devrilen ağaçlar kepçe yardımıyla kaldırıldı.
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