15 dakika kuralına uymayan 2 öğrenci sınava alınmadı Haberi

-Okul bahçesinde bekleyenler

-Kuran okuyanlar

-Öğrenci velisi ile röportaj

-Sınava girmek için koşturanlar

-Sınava alınmayan öğrencilerin kapı önünde bekleyişi



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı. Nizip’te 2 öğrenci 15 dakika kuralına takılarak sınava giremedi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen YKS öncesinde Gaziantep’te, öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Sınav saati öncesinde okulların bahçesinde bekleyen öğrenciler, aileler ile bekledi. Yıl boyunca derslerine çalışıp sınava giren öğrenciler, ter döktü. Öğrencilerin aileleri de okulların karşısında bulanan parklarda Kuran’ı Kerim okudu. Bazı öğrenciler, sınava geç kalmamak için koşarak okul kapısına geldi. Okulların kapısı saat 10.00 itibariyle kapandı. Sınav saati boyunca çocuklarını bekleyen veliler, öğrencilere başarılar diledi. Nizip’te iki öğrenci sınava giremedi ÖSYM tarafından sınav giriş saati 10.00 olarak belirlendiği için giriş saatinden sonra gelen öğrenciler, sınav yerlerine alınmadı. Nizip’teki Mevlana Anadolu Teknik Lisesi’ne sınav için gelen iki öğrenci saat 10.00’dan sonra geldikleri için sınav yerlerine alınmadı. 2 öğrenci okul kapısından sınava giremeden geri döndü. (MFT-

