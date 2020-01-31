Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
15 bin liralık hırsızlık kamerada...20 yaşında 41 suçtan kaydı çıktı İzle

15 bin liralık hırsızlık kamerada...20 yaşında 41 suçtan kaydı çıktı İzle

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüsü

Kaynak Makinesi Güzergah Güvenlik Kamerası Kaçış Polis Ekipleri 

-Şüphelinin emniyetten çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tuzla’da kaynak ürünleri satan bir iş yerinden 15 bin TL değerinde ürün çalan hırsız yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıyan 20 yaşındaki şüphelinin 41 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Olay, 16 Kasım Cumartesi günü Tuzla Aydıntepe Mahallesi Sahil Yolu Bulvarı Harmandalı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaynak ürünleri satan bir iş yerine giren iki kişi, içeride bulunan ve piyasa değeri 15 bin TL olan 5 adet kaynak makinesi, 16 adet spiral ve taşlama makinesini çalarak kayıplara karıştı. Soyulduğunu fark eden iş yeri sahibi S.K. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde ve hırsızların kaçış güzergahları üzerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsız yakalandı, yaşının iki katı suç kaydı çıktı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, şüpheli şahıslardan Güneş D. (20), 19 Ocak Pazar günü ikametinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 20 yaşındaki Güneş D.’nin 41 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kişinin iş yerine girdikten sonra çok sayıda ürünü kısa süre içerisinde çaldıkları görüldü.
Polisin, görüntülerde görülen diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı