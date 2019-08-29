147 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE Haberi

- Göçmenlerin bot ile gelişi ve bottan inmeleri Çanakkale 'de 147 düzensiz göçmen yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 147 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ahmetçealtı ve Sivriceburnu açıklarında iki ayrı bölgeye operasyon düzenledi. "TCSG - 61", "KB - 4301" ve "TCSG - 107" Bot Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan Suriye ve Afganistan uyruklu 147 düzensiz göçmen kıyıya getirildi. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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