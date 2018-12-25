14 yaşındaki öğrenci halk otobüsünün altında kaldı

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( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'da 14 yaşındaki öğrenci yolun karşısına geçmek isterken halk otobüsünün altında kaldı. Edinilen Bilgiye göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Malkoçoğlu caddesinde Selda Nur Tekdemir isimli 14 yaşındaki öğrenci, karşıdan karşıya geçmek istediği sırada Sami A. yönetimindeki 59 M 7171 plakalı halk otobüsünün altında kaldı. Olayın görgü tanıklarının yardımı ile aracın altından çıkartılan Tekdemir, olay yerine gelen Ambulans ile Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 Yaşındaki Selda Nur Tekdemir hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

