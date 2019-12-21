14 yaşındaki kas hastası Gökdeniz’in yürek burkan hikayesi İzle

-Baba Mustafa Şahin’in Gökdeniz ile ilgilenmesi

-Gökdeniz’den detay



( BURSA )- Eskiden umudu vardı artık o da kalmadı- Türkiye onu kalecilik yaptığı görüntülerle tanıdı, artık yatağa bağımlı yaşıyor- Bursa’da kas hastası olduğu halde öğrenim gördüğü okulda Trabzonspor formasını sırtına geçirip kalecik yapan Gökdeniz artık yatağa bağımlı halde yaşayabiliyor BURSA



- Türkiye onu engel tanımayan adam olarak tanıdı. Sırtına geçirdiği Trabzonspor formasıyla eğitim gördüğü okulda kalecilik yapan 14 yaşındaki Gökdeniz Şahin artık yatakta makineye bağlı olarak yaşıyor. Oğullarının bir zamanlar umudunun olduğunu ama artık o umudun da kalmadığını belirten Şahin ailesi hayırseverlerden yardım bekliyor. Osmangazi’ye bağlı Küçükbalıklı Mahallesi’nde oturan Gülay-Mustafa Şahin çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Gökdeniz, sağlıklı olarak dünyaya geldi. Yürüyüp koşabilen Gökdeniz’in hayatını karartan gerçek henüz 2.5 yaşında ortaya çıktı. Rahatsızlanan ve götürüldüğü doktorda kas hastalığı ortaya çıkan Gökdeniz’in artık yürüyemeyeceği belirtildi. Hayatını 12 yaşına kadar tekerlekli sandalye ile sürdüren Gökdeniz, artık 2 yıldır cihaza bağlı yatalak olarak yaşıyor. Artık okula gidemiyor Daha önce tekerlekli sandalye ile okula giden Gökdeniz, artık evde yattığı için okula gidemiyor. Şu anda liseye gitmesi gereken Gökdeniz, 8. sınıftan itibaren okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Perişan durumda olan ve kirada oturan aile ise, Gökdeniz’in bakım parasıyla geçiniyor. Gökdeniz’in hastalığı sebebiyle iş bulamayan baba ise, yetkililerden yardım bekliyor. Günlükçü olarak bir kahvede çalışan baba Mustafa Şahin, böylelikle ailesine bakmaya çalışıyor. Gökdeniz’in ise, küçüklüğünden beri en büyük hayali futbolcu olmak ve tuttuğu takım Trabzonspor’un formasını giymek. Ayrıca Gökdeniz’in babası Mustafa Şahin, daha önce kendileri adına ev yardım kampanyası toplanmaya başlandığını ama bunun sözünde durulmadığını söyledi.



"Yevmiyeyle bir kahvede çalışıyorum" 2.5 buçuk yaşında oğlunun kas erimesi yaşadığını anlatan Şahin, "Maddeten ve manenen çok zorluklar yaşadık. Şu anda ben günlük bir kahvede çalışıyorum. İş başvurusu yaptığım yerler oldu. Ama hastamız olduğu için izin almam gerekiyor, o yüzden iş yerlerinden olumlu dönüş yapan olmadı. Arada hastanede yatıyoruz. Şu anda geçici olarak çalıştığım yerden ekmek parasını çıkarıyoruz. Yetkililerde bu konuda bir yardım bekliyorum" dedi.

"Makinesiz 2 saat durabiliyor" 2 senedir oğlunun yattığını anlatan Şahin, "Bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Şu anda havayı makineden alıyor. Makine olmadığı zaman morarmaya başlıyor. Makinesiz 2 saat durabiliyor. Bundan sonra devamlı yatakta yatacak. Omurga kemiği eridi, akciğerleri parçalandı, ciğerleri düzelmiyor. Böyle yatacak. Daha önce sandalyesi vardı. Onunla okula gidiyordu. Şu anda lise 1’e gitmesi lazım. Ama 8. sınıftan itibaren okula gidemedi. Hastaneye devamlı gidiyoruz. Bir işe gittiğim zaman bana izin verilmesi lazım. Kirada oturuyoruz. Şu anda Gökdeniz için bakım parası alıyoruz ve onunla geçiniyoruz" diye konuştu.





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