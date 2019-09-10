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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
14 yaşındaki Demirhan’ın cenazesi Adli Tıp’tan alındı

14 yaşındaki Demirhan’ın cenazesi Adli Tıp’tan alındı

Cenazenin Adli Tıp’tan götürülüşü

Kabristan Cenaze Cenaze Namazı 

-Adli Tıp’tan görüntü
-Genel Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tuzla’da Deniz Harp Komutanlığı Lojmanlarında 4’üncü kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Demirhan Demirer’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Demirhan’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Balıkesir’e gönderildi.Olay dün akşam 19.00 sıralarında Tuzla’da Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde bulunan Deniz Harp Okulu Lojmanlarında meydana gelmişti. 14 yaşındaki Demirhan Demirer evlerinin bulunduğu lojmanların 4. katından aşağıya düşerek hayatını kaybetmişti.Demirhan’ın cenazesi bugün otopsi işlemleri için Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Yapılan incelemelerin ardından Demirer’in cenazesi memleketi Balıkesir’e gönderildi. Demirhan Demirer’in cenazesi yarın öğlen namazının ardından Adnan Menderes Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.
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