14 yaşındaki çocuğa pompalı tüfekle saldırı anının kamera görüntüleri ortaya çıktı

--Olayın arşiv görüntüsü



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokakta yürüyen 14 yaşındaki çocuğu tekme, şahısların sokak ortasında tekme tokat dövüp pompalı tüfekle yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 12.00 sıralarında Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 602 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 602 Sokak üzerinde yürüyen Alihan Ş. (14), 34 NC 314 plakalı araçtan inen 2 kişi tarafından sopa, tekmelerle darp edildi. Genci öldüresiye darp eden şahıslardan S.Ö. daha sonra bekleyen bir şahsın elindeki pompalı tüfeği alarak Alihan Ş.’ye ateş etti. Alihan Ş. sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, S. Ö. olduğu öğrenilen saldırgan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi kiralık olduğu belirlenen otomobille olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Alihan Ş. ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olduğu öğrenilen çocuğun yoğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Çocuğa saldırı anı güvenlik kamerasında Şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda 3 kişinin çocuğa doğru aklaştığı görülüyor. Şahıslardan birisi elindeki sopayla şahsa saldırıyor. İki şahıs sopa ve tekmelerle genci darp ederken, bir şahıs ise elinde pompalı tüfekle bekliyor. Genci sopa ile darp eden şahıs daha sonra diğer şahıstan pompalı tüfeği alarak çocuğa ateş ediyor. Şahıslar daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.

