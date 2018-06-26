14 yaşındaki Berdan'ın LGS başarısı dikkat çekti

-Berdanın kuzuları emzirtmesi, hayvanlar yemlemesi

-Berdan ile röp

-Anne ile röp

-Baba ile röp

-Genel ve detay

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( TUNCELİ -ÖZEL)- Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde TEOG yerine getirilen LGS sınavında 456,6371 puan alan 14 yaşındaki Berdan Teloğlu, okuldan fırsat bulduğu zamanlar ile yaz tatilinde hayvanlara bakarak ailesine yardım ediyor. TUNCELİ



- Okuldan fırsat bulduğu zamanlar ve yaz tatilinde hayvanlara bakarak ailesine yardım eden 14 yaşındaki Berdan Teloğlu, TEOG yerine gelen LGS sınavında 90 sorunun 85'ini yaptı. Teloğlu, 5 soruyu ise zaman yetersizliğinden yapamadığını söyledi.



Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde TEOG başarısı ile "Çoban Habib" olarak gündeme gelen Habib Bitkin'in komşusu olan 14 yaşındaki Berdan Teloğlu'da dikkat çeken bir başarı gösterdi. Boş zamanlarında ailesine yardım edip hayvanlara da bakan Teloğlu, TEOG yerine gelen LGS sınavında 90 sorudan 85'ini yaparken, 5 soruyu cevaplamaya zamanı yetmedi.Sınav sonuçların açıklanması ile Teloğlu'nun 456,6371 puan aldı. Hafta içi yatılı okulda kalan 14 yaşındaki Berdan Teloğlu, hafta sonlarını ve yaz tatilini ilçeye bağlı Tatar mezrasında hayvancılıkla uğraşan ailesinin yayında onlara yardım ederek geçiriyor.Zaman zaman sürüye çobanlık yapan Berdan kuzuları emziriyor, koyunları da sağıyor. Okuldan arta kalan zamanlarında ailesine yardım ettiğini belirten Berdan Teloğlu, “Ben Çemişgezek ilçesine bağlı Tatar mezrasında yaşıyorum. İlçe merkezinde yatılı okuyorum. Hafta içi okuldayım, hafta sonları evime geliyorum. Evime geldiğimde aileme yardım ediyorum. İlkokul birinci sınıfa giden bir kardeşim var o küçük olduğu için aileme yardım edemiyor. O yüzden ben yardım etmek zorundayım. Küçükbaş hayvancılıkla ilgili her konuda aileme destek oluyorum"dedi.

"Astrofizik uzmanı olmak istiyorum" Bu yıl LGS sınavına girdiğini aktaran Teloğlu," Ben ve arkadaşlarım bu sınava çok iyi hazırlanmıştık. Ben bu zorlu yaşam koşullarında bu sınavda başarı elde edebilmek için çok çaba sarfettim. Sınavda sözel bölümüm çok iyi geçti. Sayısalda sorun yaşadım ama yinede iyi geçti. 3 yanlış matematik sorularında 2 yanlış ise fen bilgisi sorularında yaptım. Bu sınavın TEOG'dan farklı yönü bana göre, her soru için 2 dakika veriliyordu. Bu sınavda sayısal bölümün yetiştirilmesi çok zordu. Süre eksikliğinden birçok arkadaşımız sorun yaşadı. Ben yapamadığım soruları süre eksikliğinden yapamadım. Süre yeterli olsaydı ben yapamadığım soruları da yapıp tam puan alacağıma inanıyorum"diye konuştu.

Hayalinde Galatasaray lisesinde okumak olduğunu ancak, şu anki sonuçlarla istediği puanı aldım diyemeyeceğini dile getiren Teloğlu," Ben ileri zamanlarda uzay ve havacılık alanında eğitim görmek istiyorum. Astrofizik uzmanı olmak istiyorum. Astrofizik uzmanı olmak istememdeki sebep ise ben bilim insanlarının hayatlarını çok okudum. Astrofiziğe ilgim bilim adamlarının hayatlarını okumamdan kaynaklanıyor. O insanların projelerini ve neleri başardıklarını gördüm. Bunlarda benim ilgimi çekti”diyerek düşüncelerini aktardı. "Derslerini aksatmadan bize yardım ediyor" Oğlu ile gurur duyduğunu dile getiren Anne Melek Teloğlu ise “Oğlum yatılı okuyor. Pazartesi sabah okula gidip Cuma günü akşam eve gelen bir çocuk. Hafta sonu eve geldiği zaman da koyunları sağmamıza, otlatmamıza, yemlememize yardım ediyor. Ama bir yanda da derslerini aksatmıyor. Çok çalışıyor. Ben ve babası da çocuğumuza destek oluyoruz. Çocuğumuzun üzerine çok düşüyoruz. Bir yerlere gelsin diye emek sarf ediyoruz"diye konuştu.

Baba Ümit Teloğlu'da;" Oğlum sınavda zamanlama ayarından ötürü tam puan alamamış. Biz oğlumuzun daha iyi sonuçlar alabileceğine inanıyoruz. Hafta sonları eve geliyor. Bizlere yardım ediyor. Zorlu yaşam koşullarına rağmen iyi bir sonuç elde etti. Oğlum daha iyisini de yapabilecek kapasitede. Oğlum ahlaki bakımdan kendini yetiştirmiş bir çocuk. Bu başarıda öğretmenlerin emeğini unutmamak lazım. Hepsine ayrı arı teşekkür ediyorum. Oğlum başarısıyla bizlerin ve öğretmenlerinin emeğini boşa vermemiştir.Asıl önemli olan oğlumun bu başarısıyla birlikte topluma, vatanına, milletine ve ailesine faydalı bir birey olarak kendini yetiştirmesini istiyorum. Başarı ve mesleklerin öneminden ziyade kalıcı olan insanın yetiştiği ahlak ve toplumdaki davranış biçimleridir. Biz buna daha önem veriyoruz"diye ifade etti.

Çemişgezekli öğrencilerin başarısı dikkat çekiyor Çemişgezek ilçesinde eğitim başarısı da dikkat çekiyor. Daha öncede TEOG sınavlarında Ömür Abay, Mahir Gündoğdu, Habip Bitkin, Ayşenur Yıldırım, Berdan Karataş, Nesibe Öztürk, Ayşenur Elif Erdil gibi isimler zorlu yaşam şartlarına rağmen başarılarıyla adından söz ettirmişti.Başarılı bir öğrenci olan Teloğlu ise geçtiğimiz yıl Türkiye ikincileri arasına girip, yine çobanlık yapan Habip Bitkin’in komşusu olması da ayrıca dikkat çekiyor.

