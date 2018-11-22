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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
14 yaşında nişanlanan kız çocuğu 7 gündür kayıp

14 yaşında nişanlanan kız çocuğu 7 gündür kayıp

Anne Emine Demirci'nin görüntüsü

Polis A Haber Urus Kız Çocuğu Gözyaşı 

-Elinde kızının fotoğrafı ile durması
-Anne ile röp
-Annenin ağlaması
-Ağlayarak yaşadıklarını anlatması
-Genel ve detay görüntü
-Kaybolan kızın fotoğrafı

( ADANA -ÖZEL)- Adana'da 14 yaşında sevdiği gençle nişanlanan kız çocuğundan ailesi bir haftadır haber alamıyor- Anne Emine Demirci: "Kızım ne olur evine dön, biz seni çok seviyoruz" diyerek gözyaşı döküyor ADANA

- Adana'da 14 yaşında sevdiği gençle nişanlanan kız çocuğundan ailesi bir haftadır haber alamıyor. Alınan bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Şakirpaşa Mahallesinde meydana geldi. Okula gitmeyen 14 yaşındaki N.D. bir süre önce sevdiği gençle nişanlandı. 16 Kasım günü annesi Emine Demirci (35) komşularıyla otururken kızı N.D'den kahve yapmasını istedi. Bu sırada evden çıkan kız çocuğundan aile o günden sonra bir daha haber alamadı. Anne Emine Demirci polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ancak aradan 7 gün geçmesine rağmen 14 yaşındaki kız çocuğundan bir türlü haber alınamadı. Anne Demirci, kızının hayatından endişe ettiğini belirterek, "Kaybolduktan hemen sonra telefonunu aradım ancak kapalıydı. Herhangi bir sorunumuz yoktu. Kendi isteğiyle nişanlanmıştı. Bir haftadır bulunamadığı için karşı taraf nişanı da attı. Kızım şimdi ne yapar nerede kalır. Ona bir şey olmasından korkuyorum" diye gözyaşlarına boğuldu. Kızına da seslenen Amine Demirci, "Kızım ne olur evine dön, biz seni çok seviyoruz" dedi.

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