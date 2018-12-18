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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
14 yaşında 8.5 aylık hamile

14 yaşında 8.5 aylık hamile

Koca ve kadının hastaneden çıkması

İç Savaş Polis Hastane Küçük Kız Kız Çocuğu 

-Polis arasında götürülmesi
-Polis aracına getirilmesi
-Polis aracına bindirilip götürülmesi
-Hastanenin dış görüntüsü

( ADANA )- Adana'da 14 yaşındaki 8.5 ay hamile bir kız çocuğu hastaneye başvurunca kocasıyla birlikte çocuk şube müdürlüğüne götürüldü- Kocanın Suriye'de evlendiklerini, orada 12 yaşından sonra evlenmenin serbest olduğunu Türkiye'deki yasaları bilmediğini söylediği öğrenildi ADANA

- Adana'da 14 yaşındaki 8.5 ay hamile bir kız çocuğu hastaneye gelince kocasıyla birlikte çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesinde meydana geldi. Afre Mehli (14) ve Fedi Hacyusuf (21) 1 yıl öne evlenip Suriye'de yaklaşık 8 yıldır süren iç savaştan kaçarak bir süre önce Halep'ten Adana'ya geldi. Afre Mehli bu evlilikten hamile kaldı. 8.5 aylık hamile olan Mehli bugün de rahatsızlanınca kocasıyla Adana Doğum Hastanesi'ne gitti. Doktor kız çocuğunun kimliğine baktığında 14 yaşında olduğunu görünce muayene edip polise de haber verdi. Hastaneye gelen polis Türkiye'de 18 yaşından küçük kızların evlenmesi suç olduğu için kocayı ve ailesi ile eşini çocuk şube müdürlüğüne götürdü. Kocanın Suriye'de evlendiklerini, orada 12 yaşından sonra evlenmenin serbest olduğunu Türkiye'deki yasaları bilmediğini söylediği öğrenildi. Afre Mehli'nin ise anne ve babasının kendisini evlendirdiğini Suriye'de herkesin küçük yaşta evlendiğini söylediği ileri sürüldü. Fedi Hacyusuf ve ailesi hakkında adli işlem başlatıldı. (FKE-
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