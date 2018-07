- 14. Uluslararası Eskikaraağaç Leylek Festivali’ne yoğun ilgi

-KONSERDEN DETAYLAR

( BURSA )- Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan: "Eskikaraağaç'a kazandırılacak butik otellerle turizmini canlandıracağız" BURSA



- Karacabey Belediyesi’nin bu yıl 14’üncüsünü düzenlediği Eskikaraağaç Uluslararası Leylek Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Eskikaraağaç'a kazandırılacak olan butik otel tarzı bir yapılarla yurt içi ve yurt dışından gelen turistleri de burada ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.



Avrupa Leylek Köyleri Birliği’ne üye olarak, Türkiye’nin bu alanda uluslararası arenadaki tek temsilcisi olma başarısını gösteren Karacabey’de, Eskikaraağaç Uluslararası Leylek Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Festivalde hem yetişkinler hem de çocuklar için pek çok etkinliğe imza atıldı. Halk oyunları gösterileri ile başlayan ve bisiklet, tekne turları, yarışmalar, sihirbaz gösterileri ve Geleneksel Fener Alayı ile devam eden festivalin açılış törenine AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, İlçe Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Prof. Dr. İsmet Arıcı ve protokol mensuplarının yanı sıra, Bursa ve diğer kentlerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

Tarımsal, teknolojik ve turizm yatırımları diyerek yola çıktıklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Karacabey'in bu alanda değerlendirilebilecek ne kadar değeri varsa, hepsini harekete geçirmek için önemli çalışmalara imza atıyoruz. Birçok yerde faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu noktada, yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı leyleklerin anne ve babası olarak nitelendirdiğimiz Fransizka ve Prof. Dr. İsmet Arıcı çiftine de ayrıca teşekkür ediyorum. Artık birçok mahallemizden leylekler için yuva talebi geliyor. Vatandaşlarımız nezdinde, leyleklerle ilgili önemli bir farkındalık oluştu. Uluslararası leylek köyleri ağının temsilcisiyiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda, Avrupalı dostlarımızı da burada ağırlayacağız. Mahallemizdeki eksikleri de her şeyiyle birbir tamamlıyoruz. Yılın her döneminde, yurdun çeşitli yerlerinden doğaseverleri ve fotoğrafçıları da burada sık sık ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Buraya butik otel tarzı bir yapıyı da kazandıracağız. Eskikaraağaç'ın daha farklı potansiyellerini ortaya çıkaracağız. Mahallemizde, EKADER Köylü Kadınlar Derneği de çalışmalarını hızla sürdürüyor. Leylek Heykeli gibi anı duvarımız var. Göldeki sandal gezileri de sürüyor. Mevcut iskeleyle birlikte, yeni bir iskelemiz de yapım aşamasında olacak. Buraların insanlara daha fazla tanıtılması için mutlaka bir hikayesi olması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ise, Karacabey’in her yönüyle hızla gelişmeye devam ettiğini ve çok stratejik bir konumda yer aldığına vurgu yaparak, bölgenin daha da kalkınması için yatırım çalışmalarının hızla devam edeceğini söyledi.



Karacabey’in çok önemli değerlere sahip olduğunu kaydeden Ödünç, Eskikaraağaç’ın da bunlardan biri olduğunu belirterek, festivalin her geçen yıl daha da büyük coşkuya sahne olduğunu ifade etti.

Programda konuşan Eskikaraağaç Mahalle Muhtarı Rıdvan Çetin de ‘Leylek Köyü’ Eskikaraağaç'a olan ilginin her geçen yıl daha da arttığına dikkat çekerek, uluslararası leylek festivalleri sayesinde mahallenin adının dünyada duyulmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.



Gün boyu süren festivalin ardından akşam sahneye çıkan Eda-Metin Özülkü çifti de sahnede sergiledikleri performans ve birbirinden güzel şarkılarıyla, kendilerini izlemeye gelen vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. (AÇ-