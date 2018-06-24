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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
14 seçmenli mahallede 4 kişi oy kullandı İzle

14 seçmenli mahallede 4 kişi oy kullandı İzle

Köyün tabelası ve girişi

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-Oy kullananlar ve sandık görevlileri
-Vatandaş oy kullandığını beyan eden imzayı atarken
-Köylülerden Yusuf Erdem Roportaj
-Köylü ve görevliler sandık çevresinde otururken
-Oy kullanılan yerin girişi ve liste
-Köy yolu ve köy

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Midyat ilçesinde seçmenlerinin 10’u yurtdışında olan sandıkta 4 kişi oy kullandı. Midyat ilçesine bağlı 14 seçmenli Oyuklu Mahallesi’nde oy verme işlemi yapıldı. Mahallede, seçmenlerin 10’unun yurtdışında olması nedeniyle 4 kişi sandığa gitti. Köylülerden Yusuf Erdem, “10 seçmenimiz Almanya’da Belçika’da. Bu nedenle burada sadece 4 kişi oy verebildik” dedi.

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