14 Mart Tıp Günü için Kartal’da tören düzenlendi

Babası Polat Sezerin ölümünden sonra Ablası Gönül Sezer Şafak Sezer için çok yardım etti ama bu aralar araları açık. Aslen Erzincan’lıdır. Erzincan kökenlidir. 1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosu’nda Haldun Taner Oktay Kara ve Taylan Velioğlu ile ilk olarak sahneye çıktı. Ankara Halk Tiyatrosu’nda ‘Devri Yalan’, ‘Başımızda Pak Bulut’, ‘Sen Bu Seçimi Unut’, ‘Saddam’ı Kim Öptü’, ‘Şirinler’, ‘Edi Büdü’ ve ‘Uzaylı Arif’ adlı oyunlar ile Ankara Ekin Ti...