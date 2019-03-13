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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
14 Mart Tıp Günü için Kartal’da tören düzenlendi

14 Mart Tıp Günü için Kartal’da tören düzenlendi

etkinlikten görüntü

Dera Saygı Duruşu Stand-up Şafak Sezer Moderatör 

-konuşmalardan görüntü
-şafak sezer'in görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 14 Mart Tıp Günü’nün 100. Yılı adına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tören düzenlendi.
Törene İstanbul Millet Vekili Serkan Bayram, İstanbul Vali Yardımcısı Necip Çakmak, ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile birçok akademisyen katıldı.
Bugün 14 Mart Tıp Günü’nün 100. Yılı adına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 14 Mart tıp günü töreni gerçekleştirildi.
Törene İstanbul Millet Vekili Serkan Bayram, İstanbul Vali Yardımcısı Necip Çakmak, ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile tıp alanından birçok akademisyen katıldı.
Tören İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı.
Ardından protokol açılış konuşmaları Başhekim Prof. Dr. M. Kaan Kırali, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından yapıldı. Daha sonra “Şifa Veren Ellere Vefa” sinevizyon izletişinin ardından “14 Mart Tıp Gününün 100. Yılı” paneli yapıldı. Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun moderatörlüğünde yapılan panele Prof. Dr. Cihangir Kaymaz ile Prof. Dr. Cevat Yakut da panelist olarak katıldı Tören, oyuncu Şafak Sezer’in stand-up gösterisi ile son buldu. (Zİ-EY
Şafak Sezer Hakkında
Babası Polat Sezerin ölümünden sonra Ablası Gönül Sezer Şafak Sezer için çok yardım etti ama bu aralar araları açık. Aslen Erzincan’lıdır. Erzincan kökenlidir. 1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosu’nda Haldun Taner Oktay Kara ve Taylan Velioğlu ile ilk olarak sahneye çıktı. Ankara Halk Tiyatrosu’nda ‘Devri Yalan’, ‘Başımızda Pak Bulut’, ‘Sen Bu Seçimi Unut’, ‘Saddam’ı Kim Öptü’, ‘Şirinler’, ‘Edi Büdü’ ve ‘Uzaylı Arif’ adlı oyunlar ile Ankara Ekin Ti...
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Moderatör Hakkında
Dinç Tunçel ile Moderatör; Hafta içi hergün, Türkiye'den ve dünya'dan en hassas haberlerle sizinle buluşuyor. Canlı bağlantılar, röportajlar ve uzman konuklarıyla günün getirdiklerini sizinle paylaşıyor. Moderatör'ün gözünden Türkiye ve dünya bir başka görünüyor... Moderatör, hafta içi hergün saat 17:45'te, Beyaz TV'de. ...
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