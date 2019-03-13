14 Mart Tıp Günü için Kartal’da tören düzenlendi

Şafak Sezer Hakkında
Babası Polat Sezerin ölümünden sonra Ablası Gönül Sezer Şafak Sezer için çok yardım etti ama bu aralar araları açık. Aslen Erzincan’lıdır. Erzincan kökenlidir. 1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosu’nda Haldun Taner Oktay Kara ve Taylan Velioğlu ile ilk olarak sahneye çıktı. Ankara Halk Tiyatrosu’nda ‘Devri Yalan’, ‘Başımızda Pak Bulut’, ‘Sen Bu Seçimi Unut’, ‘Saddam’ı Kim Öptü’, ‘Şirinler’, ‘Edi Büdü’ ve ‘Uzaylı Arif’ adlı oyunlar ile Ankara Ekin Ti...devamı
Moderatör Hakkında
Dinç Tunçel ile Moderatör; Hafta içi hergün, Türkiye'den ve dünya'dan en hassas haberlerle sizinle buluşuyor. Canlı bağlantılar, röportajlar ve uzman konuklarıyla günün getirdiklerini sizinle paylaşıyor. Moderatör'ün gözünden Türkiye ve dünya bir başka görünüyor... Moderatör, hafta içi hergün saat 17:45'te, Beyaz TV'de. ...devamı