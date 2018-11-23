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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
14 kişilik minibüsten 1 ölü, 26 yaralı çıktı

14 kişilik minibüsten 1 ölü, 26 yaralı çıktı

Kaza yeri

Hastane Cenaze Şili Sağlık Ekipleri 

-Yan yatan minibüs
-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi
-Yerlere dökülen işçilerin eşyaları
-Detay

( ANTALYA ) - Suriyelilerin bulunduğu minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 26 yaralı - Şanlıurfa'dan Antalya'ya Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 yaşında bir çocuk öldü, 26 kişi yaralandı - 14 kişilik yolcu kapasitesi olan minibüse aralarında kadın ve çocukların da olduğu 27 kişinin bindirildiği ortaya çıktı ANTALYA

- Şanlıurfa'dan Antalya'ya Suriyeli işçileri taşıyan minibüs Akseki-Manavgat karayolunda şarampole devrildi. Kazada, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. 14 kişilik yolcu kapasitesi olan minibüse aralarında kadın ve çocukların da olduğu 27 kişinin bindirildiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Antalya'ya Suriyeli işçileri taşıyan Faik G. yönetimindeki 63 F 3240 plakalı minibüs, Akseki-Manavgat karayolu Güçlüköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle bariyerleri aşarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edildi. Sağlık ve kurtarma ekipleri gelinceye kadar aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yaralılara yoldan geçen sürücüler müdahale etti. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Manavgat ve Akse ilçesindeki hastanelere sevk etti. Sağlık ekipleri 5 yaşındaki Aziz Sino’nun ise hayatını kaybettiğini belirledi. Sino’nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 14 kişilik minibüse 26 yolcu Suriyeli işçileri taşıyan minibüse, yolcu kapasitesi 14 kişi olmasına rağmen aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu 27 kişinin bindirildiği ve arkasına da römork takıldığı ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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