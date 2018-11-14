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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
14 Kasım Diyabet Günü - İSTANBUL Haberi

14 Kasım Diyabet Günü - İSTANBUL Haberi

- Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki diyabet taramasından görüntüler14 Kasım Diyabet Günü - Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de diyabet taraması yapıldıİSTANBUL (AA) - 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyabet taraması yapıldı.Hastane girişine kurulan çadırda, tarama yaptırmak isteyenler önce bazı sağlık bilgilerini içeren form doldurdu.Daha sonra bu kişilerden kan alınarak diyabet taraması yapıldı.Taramaya katılanlara sağlıklı bir yaşam tarzına ilişkin tavsiyelerde bulunan Uzman Dr. Nazire Aladağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin diyabet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Son zamanlarda fast food alışkanlığının arttığını belirten Aladağ, "Fast food tüketimi ve hareketsiz yaşam diyabete zemin hazırlıyor." dedi.
Hastanede, belirli aralıklarla diyabet taraması yapılacağı ifade edildi.

Diyabet Farkındalık Fast Food 

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