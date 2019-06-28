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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
14 ilde FETÖ’den yakalananlar adliyeye sevk edildi İzle

14 ilde FETÖ’den yakalananlar adliyeye sevk edildi İzle

Şahıslar adliyeye sevk edilirken detay

Mahrem Akalan Akkale Trol 

-adliyeden görüntü

( TEKİRDAĞ ) - Aralarında albay ve binbaşı da bulunuyor TEKİRDAĞ

- Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ’nün ‘Askeri mahrem yapılanmasına’ düzenlenen operasyondan gözaltına alınan, aralarında albay ve binbaşının bulunduğu 24 kişi adliyeye sevk edildi. Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ’nün ‘Askeri mahrem yapılanması’na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şahıs adliyeye sevk edildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi birimince, Tekirdağ merkezli İstanbul, Diyarbakır, Van, Ankara, Şırnak, Manisa, Kırklareli, Hatay, İzmir, Ağrı, Erzurum, Gaziantep ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan şahıslar Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Firar durumunda olan bir kişinin ise yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.
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