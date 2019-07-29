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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
14 düzensiz göçmen yakalandı - VAN İzle

14 düzensiz göçmen yakalandı - VAN İzle

- Yakalanan düzensiz göçmenler Van 'da 14 düzensiz göçmen yakalandıVAN (AA) - Van 'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 14 düzensiz göçmen yakalandı.İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında ilçeye doğru ilerleyen grubu durdurdu.Kontrollerde 8'si çocuk, 3'ü kadın 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Akalan Trol 

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