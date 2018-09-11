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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
1379. 'Evrensel Aşura Merasimi' başladı - IĞDIR

1379. 'Evrensel Aşura Merasimi' başladı - IĞDIR

1379. "Evrensel Aşura Merasimi" başladı - IĞDIR - 1379. "Evrensel Aşura Merasimi" - Aşura çadırından görüntüler - Çadır içinden görüntüler - Ziyaretçilerden görüntüler - Etkinlik görevlilerinden Muhammed Ali Vurgun'un konuşması - Vatandaşlardan İbrahim Berat'ın konuşması - Asılan afişlerden görüntüler Iğdır 'da 1379. "Evrensel Aşura Merasimi" başladı - Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 72 kişinin Kerbela Çölü'nde şehit edilişi nedeniyle 1379 yıldır düzenlenen anma merasimi Iğdır 'da başladıIĞDIR (AA) - Iğdır 'da, Hazreti Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela Çölü'nde şehit edilişi nedeniyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Evrensel Aşura Merasimi" başladı.
Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 72 kişinin Yezid'in ordusu tarafından Kerbela Çölü'nde şehit edilişi nedeniyle 1379 yıldır düzenlenen anma merasimi kapsamında kent merkezindeki belediye meydanında "Aşura Çadırı" kuruldu.Muharrem ayının ilk gününden başlayarak 40. gününe kadar kentte sürecek matem kapsamında camilerde ve Belediye Meydanı'nda Kerbela şehitleri için dualar edilecek, ihsan verilecek ve Kur'an - ı Kerim okunacak.Etkinlik görevlilerinden Muhammed Ali Vurgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ayın Müslüman alemi için matem ayı olduğunu söyledi.

Vurgun, 40 gün boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini belirterek "Bugün bütün insanlığın yüreğinin yandığı bir gündür. Bugünden başlayarak şehit edilen İmam Hüseyin için herkes karalar giyerek yas tutmaya başlar. Bugünden Muharrem'in ilk 10 günü boyunca matem çadırında yas tutacağız. Bütün İmam Hüseyin aşıkları bin 400 yıla yakın bir zamandır Hazreti Hüseyin'in yasını tutuyor ve tutmaya da devam edecektir." dediVatandaşlardan İbrahim Berat, Kerbela'da yaşanan acıları hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade ederek şunları söyledi:"Tarihten bizler ibretler almalıyız, ders çıkarmalıyız. Günümüze ve geleceğimize orada yaşanan hatalardan dersler alarak ona göre ilerlemeliyiz. Bu noktada bizler matem ayında söylediğimiz mersiyelerde, okuduğumuz ağıtlarda Hazreti Hüseyin'in yaşam felsefesini ve yaşanan acıları anlatarak sürekli zihnimizi açık tutuyor ve tekrar Hüseyinlerin şehit olmaması için bu merasimler içerinde yer alıyoruz."

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