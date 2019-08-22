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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
135 Düzensiz Göçmen yakalandı - ÇANAKKALE Haberi

135 Düzensiz Göçmen yakalandı - ÇANAKKALE Haberi

Göçmenlerin minibüslere bindirilmeleri Çanakkale 'de 135 düzensiz göçmen yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 135 düzensiz göçmen yakalandı.Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Küçükkuyu beldesi sahilinde kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 135 düzensiz göçmeni yakalayıp haklarında yasal işlem başlattı.Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.Ayrıca yabancı uyrukluların yasa dışı geçişini organize ettiği öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Akalan Nani Akkale 

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