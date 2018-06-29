الجيش الإسرائيلي يُصيب 134 فلسطينيا قرب حدود غزة (1) - خان يونس
- Han Yunus kentinin İsrail sınırında toplanmaya başlayan Filistinliler - Filistinlilerin taş atması - Yaralananların taşınması - Yakılan lastiklerden çıkan dumanın yükselmesiأُصيب 134 فلسطينيا، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة وبالاختناق، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.وقال أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان مقتضب وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن "134 فلسطينيا أصيبوا بجراح مختلفة وبالاختناق بالغاز المدمع، شرقي غزة من بينهم ثلاثة مسعفين".وأوضح القدرة وجود إصابة خطيرة، شرق مدينة رفح، مبينا أن 43 جريحا تم تحويله للمستشفيات، فيما تم معالجة الباقي في النقاط الميدانية.وتوافد فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد 133 فلسطينياً وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.