Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
13 yıl önce teyze kızlarının öldürülmesi - BALIKESİR

13 yıl önce teyze kızlarının öldürülmesi - BALIKESİR

- Adliye önünden görüntüler - Ailenin avukatı İbrahim Erenci'nin konuşması - Savaştepe ilçesinde evden ayrıldıktan 44 gün sonra cesetleri bulunan Büşra Karabacak ile kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın cinayetine ilişkin davanın duruşması, adli tıp heyetinin bilirkişi raporunu sunmaması nedeniyle 20 Ocak 2020'ye ertelendiBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da okula gitmek için evden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızlarının cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, maktul Tuğçe Yıldırım'ın annesi Ayşe ve babası Yüksel Yıldırım, maktul Büşra Karabacak'ın annesi Hanife ve babası Mustafa Karabacak ile avukatları ve yakınları katıldı.
Seyhan Y. ve Ayhan Y. hakkında 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'cinsel istismar' suçlarından açılan davanın duruşmasına,Tutuksuz sanıklar Seyhan Y. ve Ayhan Y. ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Mahkeme, bilirkişi raporunun henüz verilmemiş olması nedeniyle duruşmayı 20 Ocak 2020'ye erteledi.Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan ailenin avukatı İbrahim Erenci, bilirkişi raporuyla ilgili bazı endişelerinin olduğu ve bunu duruşmada dile getirdiklerini söyledi.

Erenci, mahkemenin bu konuyla alakalı araştırma yapacağını düşündüklerini belirterek, "Şu anda yargılamanın bu kadar uzamasının bir diğer nedeni de soruşturmada malesef Adli Tıp Kurumunun vermiş olduğu değerlendirme hatasıyla ilgili raporudur. Bundan sonraki süreci tahmin etmemiz mümkün görülmüyor ancak raporun olumlu görülmesi durumunda birkaç ay içinde hükme gidilebileceğini söyleyebilirim." diye konuştu.
- OlaySavaştepe ilçesi kırsal Karacalar Mahallesi'nde oturan ve 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan teyze kızları Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ın cesetleri 44 gün sonra Çamurlu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde poşete sarılı olarak bulunmuştu.Karabacak ile Yıldırım'ı öldürdükleri şüphesiyle 11 yıl aradan sonra Seyhan Y, Ayhan Y, Yeliz E, Ahmet Ç. İzmir'de 8 Eylül 2017'de gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 21 Ekim 2017'de çocukların tırnak arasından alınan DNA örneklerinin uyuşmaması üzerine tahliye edilmişlerdi.Olaya ilişkin dava, 6 Aralık 2018'de Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülmeye başlanmıştı.

Adli Tıp Cinsel İstismar Bilirkişi Bilirkişi Raporu Cinayet 

loading...
İlgili Foto Galeriler
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı