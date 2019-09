13 yıl önce kimliğini kaybetti, başı icralardan kurtulmuyor Haberi

-Osman Akyasan ile yapılan rop

- Trabzon’da 15 yıl önce kimliğini kaybeden 54 yaşındaki Alaattin Öksüz’ün başına gelenlerin benzeri bu defa Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan ve 13 yıl önce kimliğini kaybeden Osman Akyasan’ın başına geldi. Trabzon’da 15 yıl önce kimliğini kaybeden 54 yaşındaki Alaattin Öksüz, kayıp kimliği yüzünden hem işinden olmuş hem hapse girerek 10 yılı aşkın süredir mahkemelerde yargılanıyordu. Alaattin Öztürk, şu ana kadar 60 dosya üzerinden yaklaşık 200 duruşmaya girerken adına düzenlenen çekler ve çekilen krediler yüzünden çalıştığı okuldaki görevinden bile ayrılmak zorunda kalmıştı. Yaklaşık 500 bin TL borç yüzünden icralık olan Öztürk’ün başına gelenlerin bir benzeri bu defa Sürmene ilçesinde mermercilik yapan 33 yaşındaki Osman Akyasan’ın başına geldi. 2006 yılında İstanbul’da kaybettiği kimlik yüzünden GSM şirketlerince adına borç çıkan ve kredi kartı düzenlenen Akyasan başına gelenlerin şaşkınlığını yaşıyor. Her şeyin 2006 yılında kimliğini İstanbul’da kaybetmesinden sonra başladığını belirten Akyasan, adına çıkan borçlar yüzünden sürekli avukatlar tarafından arandığını söylüyor. Her şeyin bilgisi dışında yapılarak borçlandırıldığını kaydeden Akyasan, başına gelen bu olaylar yüzünden psikolojisinin bozulduğunu söylüyor. Şu anda 6 dosyadan yaklaşık adına 50 bin TL’lik bir borç çıktığını ve bu borcun kendisine ait olmadığını kaydeden Akyasan, ”2006 yılında kimliğimi kaybettim. 2006 yılının sonlarına doğru da askere gittim. Kimliğimi kaybetmem konusunda birilerine danıştığımda bir şey olmaz yenisini çıkartmışsan sıkıntı yok dediler. Kimliğimizi tekrar çıkartarak askere gittik. Askerden döndükten sonra bana evraklar gelmeye başladı.

GSM şirketleri ve kredi kartı kullandığıma dair bana evraklar gelmeye başladı.

Bunları kullanmadığım için belki isim benzerliğidir diye çok önemsemedik. Birilerine danıştığında da sen kullanmadıysan bir şey olmaz dediler. Sonuç olarak bu dosyaların hepsi icraya kadar gitti. Şimdi avukatlar tarafından sürekli aranıyoruz. Kredi kartından 910 TL kullanılmış faiziyle birlikte 15 bin 20 TL’ye kadar çıkmış. Bu borçlar 2007 yılında başladı.

O tarihlerde ben askerdeydim. Şu anda 6 dosyadan yaklaşık 50 bin TL civarında adıma bir borç var ve bu borç bana ait değil. Avukatlar bize önce parayı ödeyin sonra hakkınızı arayın diyor. Hatta bir ara üzerime elektrik saati var diye arandım. Benim bunlardan hiç haberim yok. Bu olayların tedirginliği yüzünden çalışamıyorum. Psikolojik olarak rahatsız oluyorum. Her şey benim bilgim dışında oldu. Aldatılmış olmak güzel bir duygu değil. Derdimi anlatabileceğim bir makam yok. Suçlu olan cezasını çeksin” diye konuştu.