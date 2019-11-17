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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
13 yaşındaki Salih, çilek satmak için tezgah açtığı kamyonetin altında kalarak can verdi Haberi

13 yaşındaki Salih, çilek satmak için tezgah açtığı kamyonetin altında kalarak can verdi Haberi

-kaza alanı detay

Polis A Haber Cenaze Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--kamyonet detay
--polis ekipleri detay
--çilekler detay
--ambulans ve sağlık ekipleri detay
--13 yaşındaki Geyikçi'nin cansız bedeni detay
--cenazenin götürülmesi detay
--oluşan araç trafiği detay
--Detaylar

( ANTALYA )- Çilek satmak için tezgah açtığı kamyonetin altında hayatını kaybetti- Bir otomobilin çarpıp kaçtığı kamyonet savrulup 13 yaşındaki Salih4e altına aldı- Olayı duyan yakınları kaza yerinde gözyaşlarına boğuldular ANTALYA

- Antalya'da yol kenarında çilek satmak için tezgah açmaya hazırlanan kamyonete çarpan otomobil, 13 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu. Salih Geyikçi isimli çocuk, otomobilin çarpmasıyla birlikte savrulan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza haberini alan Geyikçi'nin yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Polis olay yedinden kaçan sürücüyü arıyor. Kaza, Antalya-Serik karayolunda saat 10.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 GN 023 plakalı kamyonet sahipleri, çilek tezgahı kurmak için yol kenarında durdu. Kasaları aşağı indirdikleri sırada , hızını alamayan ve plakası ile sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil yol kenarındaki kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonetin yanında duran Salih Geyikçi (13), kamyonetin altında kaldı. Çarpan sürücü kaçarken, kaza sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri kaza nedeniyle oluşan trafiği kontrol altında tutmak için önlem alırken, sağlık ekipleri ise kamyonetin altında kalan 13 yaşındaki Geyikçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza haberini alan Geyikçi'nin yakınları ise gözyaşlarını tutamayarak, sinir krizi geçirdi. Geyikçi'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
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