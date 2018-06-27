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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
13 yaşındaki kız pompalı tüfekle oynarken kendini yaraladı İzle

13 yaşındaki kız pompalı tüfekle oynarken kendini yaraladı İzle

Ambulans, hastaneden görüntü

Hastane Küçük Kız Gesi Kız Çocuğu Pompalı Tüfek 

-Acil Servis
-B.K.'nin araçtan indirilip sedyeye alınması
-Sedye ile acile götürmeleri

( ZONGULDAK -ÖZEL) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta 13 yaşındaki kız çocuğu pompalı tüfekle oynarken kendini yaraladı. Edinilen bilgiye göre olay, Karaman beldesine bağlı Osmanlı köyünde meydana geldi. 13 yaşındaki B.K. isimli kız çocuğu, evinde pompalı tüfekle oynarken sağ karın bölgesinden yaralandı. Vücuduna isabet eden saçma ile yaralanan küçük kız, yakınları tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ilk tedavisi yapılan küçük kız BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. B.K. BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Sağlığı Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisinde tedavisi sürüyor.
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