Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
13 yaşındaki çocuğu öldüren cinayet zanlısı tutuklandı İzle

13 yaşındaki çocuğu öldüren cinayet zanlısı tutuklandı İzle

Şahsın polis otobüsünden indirilmesi

Akalan İtiraf Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı Cinayet 

-Şahsın içeri alınması
--ARŞİV-

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman'da 13 yaşındaki çocuğu öldüren ve daha sonra tarla kenarına bırakan cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adıyaman’da kaybolduktan 3 gün sonra cesedine ulaşılan Hüseyin Nasrullah Çelik'i (13) öldürdüğü iddiasıyla Antalya'da yakalanan Abdurrahman Murat Ç., cinayeti işlediğini itiraf etti. Antalya’da işlemleri tamamlanan ve Adıyaman’a getirilen cinayet zanlısı sorgusunun tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Annelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdüAnnelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdü
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı