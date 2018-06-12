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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
13 yaşında av tüfeği ile yaşamına son veren Eylül Akbulut gözyaşları içinde toprağa verildi

13 yaşında av tüfeği ile yaşamına son veren Eylül Akbulut gözyaşları içinde toprağa verildi

Cenazenin camiye getirilmesi

Küçük Kız Öğretmen Cenaze Namazı Psikolojik Tedavi Gözyaşı 

-Anne ve babanın taziyeleri kabulu
-Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü taziyesi
-Cenaze töreni
-Bir öğrencinin bayılması
-Namazın kılınması

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesi 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Eylül Akbulut’un erken yaşta ölümüne ağladı. Edinilen bilgiye göre, Avcılar Mahallesi Ortaokulu Müdürü Oktay ve Halk Oyunları eğitmeni İftadiye Akbulut’un tek kızı olan Eylül Akbulut babasına ait av tüfeği ile yaşamına son verdi. Önce yakın arkadaşlarını da aradı, ailesine veda mektubu bıraktı Korkunç olay iddiaya göre, ailenin Altınoluk Şahinderesi Mahallesi’nde evlerinde meydana geldi. Çok başarılı olan Eylül Akbulut’un bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilirken, intihar öncesi çok yakın olan arkadaşlarını telefonla arayarak,‘Bir daha görüşemeyeceğiz, kendinizi iyi bakın’ diyerek telefonla vedaşlatığı ileri sürüldü. Arkadaşlarının daha sonra aramasına rağmen genç kıza ulaşamadıkları ve durumu ailesine bildirdikleri iddia edildi. Eve gelen önce anne ve daha sonra babanın kapıyı girerek girdiği kızın odasında korkunç manzara ile karşılaştıkları iddia edildi. Jandarma incelemesi sonrası genç kızın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Bugün cenazesi gelen küçük kız ikindi namazına müteakip Altınoluk Köyü Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde toprağa verildi.
Ailenin taziyeleri kabulünde gözyaşı sel oldu. Anne kızının tabutunu uzun süre okşaması ise yürekleri dağladı. Cenaze namazı öncesi ise öğrenci bayıldı. Eylül’ün arkadaşları ise cenaze töreninde birbirlerine sarılarak acılarını hafifletmeye çalıştılar. Cenaze namazına Kaymakam Ali Sırmalı, İlçe Milli Müdürü Yusuf Koç, Eğitim- Bir-Sen Şube Başkanı Muharrem Yenigün öğretmen meslektaşları, aile yakınları, okul arkadaşları katıldı.

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