13 ırktan yaklaşık 100 tavuğa gözü gibi bakıyor - ORDU
- Kümesten detaylar - Farklı ırklardaki tavuklardan detaylar - Üretici Ahmet Yıldız'ın konuşması - Tavukların yumurtalarından detaylar13 ırktan yaklaşık 100 tavuğa gözü gibi bakıyor - Ordu 'nun Ünye ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Ahmet Yıldız, dünyanın farklı ülkelerine ait nadir bulunan süs tavuklarını fındık bahçesinde kurduğu kümeste yetiştiriyor - Ahmet Yıldız: - "Hobi olarak başlamıştık ancak yumurtalara ilgi olunca bu işin ticaretini de yapmaya karar verdik. Ordu başta olmak üzere İstanbul ve Ankara gibi illerden de tavukların yumurtalarına yoğun ilgi var"ORDU (AA) - Ordu 'da yaşayan inşaat işçisi Ahmet Yıldız, fındık bahçesine kurduğu kümeste 13 ırktan yaklaşık 100 tavuk yetiştiriyor.Ünye ilçesine bağlı Kuşçulu Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Yıldız, 4 yıl önce hobi amacıyla tavuk beslemeye başladı. Fındık bahçesine kendi imkanlarıyla kümes kuran Yıldız, Avustralya, İngiltere, Endonezya, Romanya ve Amerika gibi ülkelere 13 ırktan ait nadir bulunan süs tavuklarını bir araya getirmeyi başladı. Yaklaşık 100 tavuğuna adeta çocukları gibi bakan Yıldız'ın kümesi, görenlerin de ilgisini çekiyor.Farklı renk ve büyüklüklerdeki yumurtaların tanesini 3 ile 20 lira arasında değişen fiyattan satan Yıldız, aile bütçesine önemli gelir sağlıyor.Ahmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi olarak başladığı işin zamanla tutkuya dönüştüğünü belirterek, "İlk etapta 3 çeşitle başlamıştım. Daha sonra merakım ve ilgim daha da arttı. Bir süre sonrada 3 tavuk ırkını 13'e kadar çıkarmayı başardım." dedi. Mavi yumurtacı, pado fizan, sultan austrolop, gümüş zibrit, portakal fizan, gümüş fizan, layt brahma, ayam cemani, black mottled brahma, silver wyandot, apanzel, Osmanlı ve sultan tavuğu gibi 13 ırkı aynı kümeste buluşturmayı başardığını ifade eden Yıldız, tavuklara gözü gibi baktığını söyledi.
Yıldız, tavukların tamamının günlük yumurtladığını, yumurtaların renk ve şekillerinin de farklı olduğunu kaydederek, "Hobi olarak başlamıştık ancak yumurtalara ilgi olunca bu işin ticaretini de yapmaya karar verdik. Ordu başta olmak üzere İstanbul ve Ankara gibi illerden de yumurtalara yoğun ilgi var." diye konuştu. Tavukların bakımını her gün özenle yaptığını, hayvanların yem ve sularını eksiksiz vermeye gayret gösterdiğini vurgulayan Yıldız, tavuklarla iç içe olmanın kendisine huzur verdiğini sözlerine ekledi.
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