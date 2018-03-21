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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
13 dilde 'Irkçılığa Hayır' dediler

13 dilde 'Irkçılığa Hayır' dediler

Farkı etnik kökenden gelen 13 kişinin kendi dillerinde ve Türkçe olarak ırkçılığa Hayır demesi

Milliyetçilik Hatıra Fotoğrafı Etnik Köken Irkçılık Öğrenciler 

-Düzenlenen mini konferanstan detaylar
-Öğrencilerin Gençlik Merkezinden Stadyuma kadar düzenlediği yürüyüş
-Röportajlar

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat'ta üniversite öğrencileri 21 Mart Uluslararası Irkçılıkla Mücadele günü dolayısıyla kentte yaşayan farklı etnik kökenlerden öğrencilerle bir araya gelerek, 13 dilde 'ırkçılığa hayır' dedi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Öğrencileri, Tokat Gençlik Merkezi'nde 21 Mart Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü dolayısıyla bir araya geldi. Türk Kızılayı Tokat Şubesi'nin de destek verdiği etkinlikte kentte eğitim gören farklı etnik kökenlerden öğrenciler kendi dillerinde ve Türkçe olarak 'Irkçılığa hayır' dedi.
Demokratik Kongo, Suriye, Pakistan, İngiltere, Arnavutluk, İtalya, Kırgızistan, Rusya gibi bir çok ülkeden gelerek kentte eğitim gören öğrenciler mesajlarını kendi devletlerinin bayraklarıyla birlikte verdi. Tokat Gençlik Merkezi'nde Öğretim Üyesi İsa Tak tarafından verilen mini konferans sonrasında şehir stadyumuna kadar ellerinde Türk Bayrakları, 'ırkçılığa hayır' dövizleri ve kendi devletlerinin bayraklarıyla birlikte yürüyen gençler, programın sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencisi Ümmügülsüm Kef, 21 Mart'ın Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü olduğunu söyleyerek bu mücadele kapsamında, dünyada ırkçılığa maruz kalan insanlar olduğuna ve ırkçılığın günümüzde kendisini İslamofobi olarak gösterdiğine dikkat çekerek bu duruma camilerin ve ibadethanelerin yakılmasını örnek gösterdi. Bağdat'ta yaşadığı dönemde inanç ırkçılığına maruz kaldığını söyleyen Abdurrahman Bagdati, "Ben Iraklıyım. Orada yaşadım. Orada milliyetçilik değil, orada din konusu da var. Ama Türkiye'de ne din ne de Milliyetçi bir baskı yaşadım. Kimse bana demiyor sen nerelisin, sen neden buraya geldin diye. O'nu hiç yaşamadım yani Allah'a şükür" dedi.
Organizasyona ev sahipliği yapan Tokat Gençlik Merkezi Müdür Kazım Elmas ise yapılan organizasyonun çok anlamlı olduğunu söyleyerek, "Tarihinin hiçbir döneminde ırkçılık olmayan asil bir milletin evladı olarak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Tokat Gençlik Merkezi Üyeleri ve Gaziosmanpaşa Üniversitesinden arkadaşlarla birlikte ırkçılığa hayır diyoruz" şeklinde konuştu.

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