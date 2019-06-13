125 bin euroluk dev yatırım projesi Mardin’e kazandırılıyor

-vali yamanın konuşması

-DİKA genel sekreterinin konuşması

-detay görüntüler



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin Ticaret ve Sanayi Odası ile İspanya’nın Granada Ticaret ve Sanayi Odası arasında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi imzalandı. Dicle Kalkınma Ajansı ile Granada Turizm Kurulu’nun iştirakçi olarak yer aldığı hibe projesinin açılış toplantısı Dicle kalkınma ajansı konferans salonunda yapıldı. Toplantıya Mardin Valisi Mustafa Yaman, Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Ajans Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile çeşitli kurum, kuruluşlar ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin’de bu yıl hedeflerin büyüdüğünü söyledi.



Vali Yaman, “Şehir olarak benzerlik taşıyan ve bu benzerlikte bizden daha tecrübeli olan Granada ile böylesine güzel bir iş birliği bizlere önemli kazanımlar oluşturacaktır. İspanya’da turizm gelirleri açısından ilk sıralarda olan ve turistlere en çok parayı harcattıran bir ülke bizlerde turizm sayısında altıncı ve gelir açısından onuncu sıradayız bizlerin amacı turizmle beraber gelir sayısını da arttırmak, Granada ile yapılan bu iş birliği bizler için çok önemli çünkü hedeflerimizi gerçekleştirmeye başladık. Sezon başından koyduğumuz hedefleri gerçekleştiren bir il olduk. Son 2 yılda Türkiye’de en çok tercih edilen illerin başındayız” dedi.

Daha sonra konuşan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, projenin amacının Mardin Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurumsal ve sektörle kapasitesini, Granada Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliğiyle olduğunu söyledi.



Mardin’de turizm hizmet sektöründe yer alan işletmelerin, yönetim ve hizmet standartlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade eden Altındağ, projenin toplam bütçesinin 125 bin euro olduğunu yüzde 90’ının Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı tarafından, yüzde 10’unun Mardin Ticaret ve Sanayi Odası ile Dicle Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacağını belirtti.

“400 proje yarıştı, 19'u kabul edildi” Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, çalışmada 400’e yakın projenin yarıştığını söyledi.



Tutaşı, “Biz Granada ile kardeş ülke bağımlılığında olduğumuz ve değerli çalışanlarımız sayesinde bu projeye ulaştık. Türkiye geneli 400 proje yarıştı ve bu projelerden sadece 19 tanesi kabul edildi” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, Ajans Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi Başkanı Murat Erçin, Proje Kurumsal Kapasite Uzmanı Ahmet Uncu ile Proje Koordinatörü Abdullah Bilen tarafından projeyle ilgili detaylı sunumlar gerçekleştirildi.



