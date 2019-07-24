120 kişilik işe 4 bin 762 kişi başvurdu

- -Halk arasından kura çeken kişinin görüntüsünden detay

- - Vatandaşların kura için bekleme görüntüsünden detay

- - Muhammed Mustafa Kapalıgöz’ün röportajından detay

- - Fatima Düzgün’ün röportajından detay

- -Salon dışında bekleyenlerin görüntüsünden detay

- - Heyecanla bekleyen genç kesimin görüntüsünden detay

- - Bekir Bora röportajından detay

- - Batman Belediyesi Spor Kompleksi’nin genel görüntüsünden detay

- -Genel detay



( BATMAN ) BATMAN



- Batman Belediyesi tarafından alınacak olan 120 temizlik görevlisi işine 4 bin 762 kişi başvurdu. Mülakata katılacak 600 kişiyi belirlemek için kura çekimi yapıldı. Batman’ın Tilmerç Mahallesi’nde bulunan Batman Belediyesi spor kompleksinde 120 temizlik işçisi için kura çekimi yapıldı. Bugün gerçekleştirilen kura çekimi noter huzurunda halka açık bir şekilde yapıldı. Batman 3. Noteri İsmail İlge’nin hazır bulunduğu kura çekiminde belirlenen 600 kişi ileri bir tarihte mülakata tabi tutulacak. Mülakat sonucunda 120 kişi asil ve 120 kişi de yedek olarak belirlenecek. "4 ay boyunca bekledik" Nefesini tutarak kura sonuçlarını takip eden vatandaşlardan Muhammed Mustafa Kapalıgöz, uzun yıllardır işsiz olduklarını söyledi.



Kapalıgöz, ''İş bulamıyoruz. Belediyede böyle bir işin olduğunu söylediler. Biz de başvurduk. 3-4 aydır bekliyoruz. Kuralar bugün çekilecek. Şansımız yüzde bir bile değil. Umuyoruz ki ismimiz çıkar'' dedi.

Kura çekimini kompleksin bahçesinden takip eden vatandaşlardan Fatima Düzgün ise, ''Bir senedir işsizim. Bu kurada da inşallah adaletin olmasını istiyorum. Artık gerisi Allah’a kalmış, bekliyoruz'' diye konuştu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde işsizliğin çok olmasından dolayı işçi alımına çok fazla kişinin başvurduğunu belirten vatandaşlardan Bekir Bora da, ''Bu kurayı 4 aydır bekliyoruz. 120 kişi işe alınacak. Yaklaşık 4 bin 800 kişi başvurdu. Bunun nedenlerinden bir tanesi de Batman bölgesinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde işsizliğin çok olması. Bu yüzden bütün insanlar başvuruyor. Herkes ekmeğinin peşinde. Kimsenin mağdur olmaması için kura çekimi yapılıyor. Torpil olunca haksızlık olur. Kura çekiminde de her şeyin hayırlısı olsun'' şeklinde konuştu.



