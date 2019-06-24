Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
120 kilometre hızla gelen ölüm kameraya böyle yansıdı: 1 ölü 1 yaralı

120 kilometre hızla gelen ölüm kameraya böyle yansıdı: 1 ölü 1 yaralı

- Kaza anı güvenlik kamerası

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Aşırı Hız Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Hayatını kaybeden Mertcan Şen’e yerde, sedyede ve ambulansta kalp masajı yapılması
--kaza yapan otomobil
--kaza sonucu fırlayan motor ve tekerlekler
--otomobilin çarptığı iş yeri
--olay yeri
--durma noktasına gelen trafik
--temizlik ekipleri
--vatandaşlar detay
--hastane detay

( BURSA - ÖZEL)- Bursa'da aşırı hızla bir iş yerine çarpan otomobilde bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı, otomobilin kadranı 120 kilometrede takılı kaldı- Doktorun 15 dakikalık kalp masajına rağmen kurtarılamadı BURSA

- Bursa'da kontrolden çıkan otomobil 120 kilometre hızla yol kenarında bulunan bir iş yerine çarptıktan sonra, yola savrularak parçalandı. Otomobilde bulunan 25 yaşındaki kişi, yapılan 15 dakikalık kalp masajına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Olay, sabah saatlerinde şehir merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A.(27) şehir merkezi istikametine seyir halindeyken 16 NNF 95 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil 120 kilometre hızla kaldırıma çıkıp yol kenarında bulunan bir iş yerine çarparak savruldu. Kaza sonucu otomobilin 2 tekerleği ve motoru parçalanırken, sürücü E.A. ve yanındaki arkadaşı Mertcan Şen(25) ön camdan fırladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Kanlar içerisinde yerde kalan E.A. ve Mertcan Şen’i gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından E.A. Bursa Devlet Hastanesine kaldırılırken, Mertcan Şen’in kalbi durdu. Mertcan Şen’e kalp masajı yapmaya başlayan sağlık ekipleri, sedye ile ambulansa aldıkları genci Yüksek İhtisas ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Genç adam ameliyata alınana kadar yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapılmaya devam edildi. Ancak Mertcan Şen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonucu trafik durma noktasına gelirken, otomobilin hız kadranının 120 kilometrede takılı kaldığı tespit edildi. Muhtemel bir kaza daha yaşanmaması için polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbiri aldı. Kaza yapan otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FÇ-İHS)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı