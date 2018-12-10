120 kaçak Çavuş Adasına kurulan termal gözden kaçamadı



- Bodrum’da Kardak kayalıklarının karşısında bulunan Çavuş Adası’na kurulan gözetleme kulesi sayesinde 112 kaçak göçmen yakalandı. Bodrum’un Çavuş Adası’nda bulunan termal kameralı gözetleme kulesi, Topan Adası açıklarında seyreden şüpheli bir tekneyi belirledi. Bodrum Deniz Güvenlik, Gözetleme ve Radar İstasyon Komutanlığı tarafından termal kameralarla tespit edilen teknenin yakalanması için bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi. Düzenlenen operasyonda İzmir Dikili Limanı’na kayıtlı “Eşref” isimli özel bir tekneye binen 112 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Somali, Suriye, Filistin, Mısır, Yemen ve Irak uyruklu kaçak göçmenler, Turgutreis Limanı’na getirdi. Burada işlemleri yapılan göçmenler ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. Yaklaşık 1 yıldır tamamlanan gözetleme kulesinden Kardak kayalıkları da 24 saat izleniyor.

