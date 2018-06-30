12 yıl önce baldızını öldüren enişte tutuklandı

-Ceset aramalarından görüntü

-Şahsın adliyeye çıkarılışı

-kadın foto



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri’de 2006 yılında 16 yaşındayken kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan genç kızı boğarak öldürdüğünü itiraf eden enişte tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, 17 Eylül 2006 tarihinde Fevzi Çakmak Mahallesindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alamayan F.K.’nin ailesi, kayıp müracaatında bulundu. Aradan 12 yıl geçmesine rağmen F.K.’nin izine rastlanılmaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından özel ekipler kuruldu. Faili meçhulleri aydınlatan dedektifler 150 kişinin ifadesini aldı Daha önce çok sayıda faili meçhul dosyayı aydınlatan ve konusunda uzman olan dedektifler tarafından yapılan çalışmalarda yaklaşık 150 kişinin ifadesine başvurdu. Yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu ekipler, F.K.’nin son olarak Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Kalaba Beldesi’nde bulunan amcasının oğlu A.K.’nin evine gittiği ve eniştesi U.Ç.’nin (40) kendisini aldığını belirledi. U.Ç., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan enişte, suçunu itiraf etti U.Ç. ifadesinde F.K.’yi boğarak öldürdüğünü ve Yuvalı köyü Çatalada mevkiinde bulunan mağaraya gömdüğünü itiraf etti. U.Ç.’nin ifadelerinin ardından harekete geçen ekipler, eski yerleşim yeri olan ve irili ufaklı yaklaşık bin adet mağara bulunan bölgeyi iş makinesi yardımıyla didik didik aradı. Yapılan aramalarda F.K.’nin cesedine rastlanamazken, cesedin vahşi hayvanlar tarafından yendiği tahmin ediliyor. Cinayet şüphelisi U.Ç., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen U.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dedektifler sır cinayetleri aydınlatmaya devam ediyor Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekipler kentte yıllar önce işlenmiş faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya devam ediyor. Ekipler, önceki dönemlerde yaptıkları çalışmalarda 17 yıllık cinayet, çürük diş cinayeti, kuyu cinayeti, Suriyeli kadının öldürülüp gömülme olayı, seri çoban cinayetleri gibi birçok faili meçhul dosyayı kapatarak, suçluları adalete teslim etmişti. (TB-SK)

