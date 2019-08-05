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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Hastane detay

Acil Servis Akalan Maganda Kurşunu Katil Zanlısı Pompalı Tüfek 

-Hastane önünde bekleyenler
-Hüseyin Cennet'in fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te 12 yaşındaki çocuk, yakınlarının düğününde oyun oynadığı sırada vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi. Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Arıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede düzenlenen Horoz ailesinin düğününe katılan bazı kişiler pompalı tüfekler ve tabancalarla havaya ateş açtı. Düğüne katılan Hüseyin Cennet, oyun oynadığı sırada vücuduna kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun isabet etti. Vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan talihsiz çocuk, yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Cennet, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma, maganda kurşunuyla ölen Cennet’in katil zanlısının kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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