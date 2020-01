12. Uluslararası 360 dereceden aşk festivali

-Katılımcılardan görüntü

( İSTANBUL )- 360 dereceden Aşk Festivali 12 yaşında- Festival Küratörü Işık Gençoğlu: “Biz 14 Şubatı kutlamıyoruz” İSTANBUL



- 360 Dereceden Aşk festivalinin 12'ncisi bu yıl "Benim Ayakkabılarımda Yürü" temasıyla İstanbul'da düzenleniyor. Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Festival Küratörü Işık Gençoğlu, “Biz festival olarak tabandan kopmayan projeler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Biz kalp sembolü kullanmıyoruz. 14 Şubat kutlamıyoruz” dedi.

360 Dereceden Aşk festivalinin 12'ncisi "Benim Ayakkabılarımda Yürü" temasıyla İstanbul'da gerçekleşecek. Şubat ayı boyunca sergi, konferans, sinema ve gastronomi gibi farklı disiplinlerden etkinliklere ev sahipliği yapacak festival, foto muhabirlerinin "Walk In Their Shoes" temalı sergisiyle başlayacak. Festivalin Galası olma özelliğine de sahip bir açılış ile izleyici ile buluşacak sergi, 6 Şubat’ta Şerefiye Sarnıcı’nda gerçekleştirilecek. Sergiyi gezenler olayları yeniden yaşayıp görmedikleri olayları görmüş olacak. Sergi, konferans, sinema ve gastronomi etkinlikleriyle şubat ayı boyunca devam edecek festivalin kurucusu ve küratörü Işık Gençoğlu, festivali yılın 365 günü süren kesintisiz bir iletişim projesi olarak gördüklerini kaydetti.

Festival hakkında açıklamalarda bulunan Festival Küratörü Işık Gençoğlu, “12. Yılında her yıl değişen temasıyla bu yıl ‘Benim Ayakkabılarımda Yürü’ oldu. Biz insanlara başka hayatların, başka olayların, dünyada başka şeylerin olduğunu anlatmaya çalıştık. Herkesi Şerefiye Sarnıcına onların ayakkabılarında yürü foto muhabirleri sergisine davet etmek istiyorum. 6 Şubat itibariyle burada Dünya’dan ve Türkiye’den foto muhabirlerinin 25 ayrı konuyu izleyeceğimiz, onların neler yaşadığına tanıklık edeceğimiz arşiv niteliğinde sergi yapmaya çalıştık” dedi.

14 Şubatı kutlamadıklarını ifade eden Gençoğlu, “Biz festival olarak tabandan kopmayan projeler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Biz kalp sembolü kullanmıyoruz. 14 Şubat kutlamıyoruz. Kendi logomuz var. İki baş birbirine saygı ve sevgi çerçevesinde eğilir. Tüm dünya üzerinden eşitliği anlatmaya çalıştığı bir platform haline getirdi festivali. 14 Şubat’ı kutlamaz ama ne yapar? Taksime çıkar. Çorbada tuzun olsun derneği ile birlikte evsiz dostlarımıza çorba ve tatlı dağıtmaya çalışır. Onlarla birlikte olur” şeklinde konuştu.

Basın toplantısı sonrası program toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.



