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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
12 köpek telef edilmiş halde bulundu - KONYA Haberi

12 köpek telef edilmiş halde bulundu - KONYA Haberi

- Olay yerinde telef edilmiş halde bırakılan köpeklerden görüntüler - Belediye veteriner hekimi Önder Taşçı'nın açıklamaları - Belediye Başkanı Mehmet Yaka'nın açıklamaları Konya 'da 12 köpek telef edilmiş halde bulunduKONYA (AA) - Konya 'nın Karapınar ilçesinde 12 köpek telef edilmiş halde bulundu.Karapınar - Ereğli kara yolunun üçüncü kilometresinde boş bir arazide, köpeklerin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, 12 köpeği telef edilmiş halde buldu.Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaptığı incelemede köpeklerin öldürüldüğünü tespit ettiklerini söyledi.

Hayvanların farklı zamanlarda zehirlenerek telef edildiği üzerinde durduklarını anlatan Yaka, "Bu yapılanlar kabul edilemez ve insanlık dışıdır. 12 köpek değişik zamanlarda katledilmiştir. Bir seferde olan bir olay değildir. Burada bulunan 4 yavrunun da hayvan barınağında bakım ve tedavisini yapacağız." dedi.
Yaka, gördüklerinin vahşet olduğunu ve sorumlularının bulunması için çalışmaların başladığını ifade etti.

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