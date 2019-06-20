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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
12 kişinin öldüğü tekne faciası ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı İzle

12 kişinin öldüğü tekne faciası ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı İzle

Adliyeye gelen jandarma ekipleri

Güzergah İstanköy Tekne Faciası İnsan Tacirleri Mobese Kameraları 

-zanlıların adliyeye girişi
-Arşiv Görüntü

( MUĞLA )- Jandarma ekiplerinden insan tacirlerine operasyon MUĞLA

- Bodrum açıklarında batan mülteci teknesinde 3’ü çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı. Yaşanan olayla ilgili operasyon başlatan jandarma ekipleri yasadışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla 9 kişiyi gözaltına aldı. 17 Haziran Pazartesi sabahı Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy Adası'na geçmek için 6 metrelik tekneye 43 kişinin binmişti. Akyarlar sahilinden denize açılan tekne Turgutreis Hüseyin burnu açıklarında batmıştı. Sahil Güvenlik ekipleri denizden 31 kişiyi canlı çıkarmış, 3’ü çocuk 12 kişinin ise denizde cesedine ulaşmıştı. 9 kişi gözaltına alındı Mültecilerin ölümünün ardından Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Sağ kurtulan mültecilerden aldıkları ifadeler doğrultusunda operasyon başlattı. Yapılan araştırmalarda kurtarılan 31 göçmen arasından bulunan Filistin uyruklu bir kişinin teknede kaptan olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda mültecilerin kaldıkları oteli bulan ekipler güvenlik kameralarını izleyerek mültecileri alan aracı belirledi. Mültecilerin denize açıldıkları sahilde arama yapan jandarma ekipleri Suriyeli bir şahsa ait çanta ve içerisinde akaryakıt fişleri buldu. Araç plakasının yazdığı akaryakıt fişinden yola çıkan ekipler ilk olarak insan tacirlerinin yakıt aldıkları istasyonun güvenlik kameralarını inceledi. Araca yakıt alan kişiyle sahilde buldukları kişinin aynı şahıs olduğunu tespit eden ekipleri aracın gittiği güzergahta ki mobese kameralarını inceleyerek şahsın nereye gittiğini belirledi. Yaptıkları soruşturma sonrasından 3’ü Türk, 1’i Irak, 4’ü Suriyeli, 1 Filistin’li toplan 9 kişi gözaltına alındı. 6 kişinin ise halen arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli bugün sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Öte yandan Göçmen Kaçakçılığı olayında kullanıldığı tespit edilen 6 adet araçtan 2’sine el koyan jandarma ekiplerinin 4 aracı ise aradığı öğrenildi.
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