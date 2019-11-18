12 kilogram esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - BOLU İzle
- Operasyondan detaylar - Şüphelilerin yakalanması detaylar - Şüphelilerin adliyeye sevki detaylar Bolu 'da 12 kilo 150 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandıBOLU (AA) - Bolu 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi. Ekipler Anadolu Otoyolu'nda plakası belirlenen otomobili takibe aldı.Durdurulan otomobilde narkotik köpeği "Sezar" ile yapılan aramada, çeşitli bölmelere gizlenmiş 12 kilo 150 gram esrar bulundu.Araçtaki M.Ç. (56) ile Ş.D. (50), ekiplerce gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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