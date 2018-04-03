12 katlı iki apartmanın haczedilen asansör beyin kartları bina sakinlerine eve hapsetti Haberi

-Bina sakinleri detay

-Asansör detay

-Asansörün kapılarını açmaya çalışan sakinler

-Çocuğuyla merdiven çıkanlar

-Poşetlerle merdiven çıkanlar

-Yaşlıların merdiven korkuluklarını tutarak inmeleri

-Lütfiye Sarıcan röp

-Mustafa Pelin çifti röp

-Mehmet Göğüş röp

-Cemile Başeğmezler röp



( ANTALYA ) -- Antalya'da mağdur eden asansör çilesi- Antalya’da asansör haczi 300 kişiyi mağdur etti- Antalya'da 12'şer katlı iki bloktan oluşan 98 dairesi bulunan ve yaklaşık 300 kişinin yaşadığı sitenin iki asansörünün beyin kartları mantolama borcu nedeniyle haczedilmesi site sakinlerini mağdur etti.- Yaşlı, hamile ve hasta bina sakinleri merdivenlerden çıkarak güçlükle evlerine ulaşabildi.- Bazı site sakinleri ise sadece günde bir kez dışarı çıkabildiklerini belirtti ANTALYA



- Antalya'da 12'şer katlı iki bloktan oluşan 98 dairesi bulunan ve yaklaşık 300 kişinin yaşadığı sitenin iki asansörünün beyin kartları mantolama borcu nedeniyle haczedilmesi site sakinlerini mağdur etti. Yaşlı, hamile ve hasta bina sakinleri merdivenlerden çıkarak güçlükle evlerine ulaşabildi. Antalya’nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki 2 bloklu 12’şer katlı Dostlar Sitesi'ne,kooperatif olan site yönetiminin aldığı kararla mantolama işlemi gerçekleştirildi.

Mantolama maliyeti olduğu ileri sürülen 352 bin liralık borcun ödenmediğini iddia eden firma taşeron icra kanalıyla, sitedeki iki apartmanın asansörlerinin beyin kartlarını borç karşılığı haczettirdi. Avukatları aracılığıyla haciz kararına itiraz eden site sakinleri kendilerini sevindirecek bir haber bekliyor. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı iki blokta en büyük sorunu üst katlarda yaşayan aileler çekiyor. Hasta, yaşlı ve hamile kadınlar dairelerine girip çıkmada büyün sorun yaşıyor. Hastaların eve mahkum olduğu, hamile kadınların düşük tehlikesi ile karı karşıya kaldığı sitede sakinler büyük mağduriyet yaşıyor. "Hasta eşim ve bana yürümek çok zor geliyor" Apartman sakinlerinden 65 yaşındaki Lütfiye Sarıcan, 16 yıl önce satın aldığı dairesinde bitmeyen bir çilesinin olduğunu belirtti.

1 yıl su olmadan oturduğu binada şimdi de asansör sorunu yaşadıklarına vurgu yapa Sarıcan, “ 5. katta oturuyorum. Biz yönetim seçtik. Sorunla çözülsün diye. Ama bir baktık ki şak diye asansörler kesildi. Eşim koah hastası, ben kalp hastasıyım. Çok mağduruz. Günde bir kere ancak bahçeye çıkabiliyoruz. Geriye çıkmamız çok zor oluyor. Bir yere gidemiyoruz. Durumumuz içler acısı, yorulduk. Allah rızası için bize yardım etsinler.” dedi.

"Hamile eşime daha zor" Mustafa-Pelin çifti yapılan işlerin hukuksuz olduğunu ve bina sakinlerini mağdur ettiğini dile getirdi. Asansörlerin kesilmesiyle herkesin mağdur olduğunu belirten Mustafa, Pelin çifti, “Eşim 7 aylık hamile. Bundan bir hafta önce iş göremezlik raporu aldı, işinden de oldu. Biz mağduruz. Eşim çalışmak zorunda. Alışveriş yapıyoruz, elimizde poşetlerle merdiven çıkmak bana zor olurken eşime daha da zor oluyor. Ne yapılması gerekirse yapılmasını istiyoruz.” İfadelerine yer verdi. "Davanın sonucunu bekliyoruz" Bina sakinlerinden Mehmet Arif Göğüş, kooperatif yönetiminin aldığı kararla mantoloma işlemi yaptığını söyledi.



Bu yapılan işlemin doğru olmadığını ileri süren Göğüş, “ En pahalı teklif yapıldı. İdare ödeme güçlüğü çekince bu sefer insanlara bir takım baskılar gelmeye başladı.

Bununla ilgili olarak insanlara ek ödemeler getirildi.

Yetmedi firmanın tuttuğu iskelelerle ilgili firma yöneticiyle birlikte hareket etti, bizlere baskı anlamına gelen bir geçersiz icra kararıyla hacze yöneldiler. 4 kat üstündeki bir binada hiçbir sebeple asansörlerin durdurulamayacağını kanunu var. Bizde karşı dava açtık. Bunun sonucu henüz alınmadı.”diye konuştu.

"25 günlük sıkıntı" Asansörlerin beyin denilen ana kartlarının haczedildiğini kaydeden Göğüş, “ Yaşlılar, hamiler, hastalar yaklaşık 25 gündür sıkıntı çekiyor. Bu sıkıntının giderilmesi gerekiyor. Davalar hemen sonuçlanmıyor ve insanlar eziyet çekmeye devam ediyor. Bize yardımcı olsunlar.” ifadelerine yer verdi. "Asansör çilemiz oldu" Cemile Başeğmezler, 7 senedir aynı binada oturduğunu belirterek,” Bu yönetici nedeniyle o çile çekiyoruz. Çilemiz bitmiyor.Şimdide 25 gündür asansör çilesi çekiyoruz. Kanser ve şeker hastasıyım bu eziyetlere katlanamıyorum. Asansörün kartlarını sökmüşler. Yöneticinin yaptığı işler hiç belli değil. Alışverişten geliyorum. 11. kata çıkacağım zar zor. Geri dava açtık ama her şey iyi sonuçlanır da bizde kurtuluruz. Bıktık bıktık.”dedi.

(İA-

