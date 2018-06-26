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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
12 gündür kayıp olan Leyla için gelen ihbar polisi alarma geçirdi

12 gündür kayıp olan Leyla için gelen ihbar polisi alarma geçirdi

Kayıp Leyla'nın fotoğrafı (ARŞİV)

Polis Bayram Ziyareti Harekete Geç 

-Bezirhane köyünde arama çalışmaları ve detaylar (ARŞİV)

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

- Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir, 12. günün sonunda da sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Erzurum’da kayıp Leyla’nın görüldüğü şeklindeki ihbar polisi alarma geçirdi. Yapılan arama çalışmasında ne Leyla’ya ne de ihbara konu şüpheli şahsa ulaşılamadı. Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir, 12 gündür sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Leyla’nın Erzurum’da görüldüğüne dair bugün saat 20.00 sıralarında polise ihbar ulaştı. İhbarda Ağrı’da kaybolan Leyla’ya çok benzeyen bir çocuğun Erzurum’da Menderes Caddesi üzeri Daşhan civarında kısa boylu, deri montlu bir adamın yanında olduğu belirtildi. Bunun üzerine Erzurum polisi bahse konu ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Çocuk Şube ekipleri ile resmi ekipler Menderes Caddesi üzeri Daşhan civarında uzun süre arama tarama çalışması yaptı. Ancak yapılan aramalarda ne Leyla’ya ne de bahse konu deri montlu şahsa rastlanılamadı.
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