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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
12 aracın karıştığı kaza anı kamerada - DENİZLİ

12 aracın karıştığı kaza anı kamerada - DENİZLİ

- Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü Denizli 'de 12 aracın karıştığı kaza anı kameradaDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 11 araca çarptığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Alınan bilgiye göre, Değirmenönü Mahallesi Lise Caddesi üzerinde dün gece saat 00.30 sıralarında Sevil Y. idaresindeki 20 ABH 633 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara ardından önünde seyir halinde giden Senem A. yönetimindeki 20 AB 630 plakalı cipe çarptı.Kazada yaralanan Sevil Y. ve Senem A'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada çarpmanın etkisiyle 12 araç zarar gördü. Yaralanan 2 kişi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlk Müdahale Kamera Güvenlik Kamerası Trol 

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