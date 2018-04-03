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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
12 adrese uyuşturucu baskını: 11 kişi yakalandı

12 adrese uyuşturucu baskını: 11 kişi yakalandı

POLİS KAMERASI

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Uyuşturucu Baskını 

-OPERASYON ANI VE EVLERDE YAPILAN ARAMALAR

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 11 kişi yakalandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 11 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'üne uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılarak salıverildi.
Operasyonda gözaltına alınan S.E.(34) E.Y.(20), O.G.(28),F.A.(38),T.E.(22).V.B.(20),O.K.(36),M.K.(18) hakkında ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
Operasyonda evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda 15 parça halinde 20 gram uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi, 1 parça halinde 270 gram uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi, 2 adet extacy hap, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 30 tane fişek, 2 adet hassas terazi,1 adet av tüfeği, 1 adet 6136 SKM Kapsamında pala, 1 parça halinde eroin, 2 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alimünyum folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişi hakkında başlatılan işlemlerin sürdürüldüğü bildirildi.

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