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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
116 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

116 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

- Göçmenlerin gelişi ve toplu halde Çanakkale 'de 116 düzensiz göçmen yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 116 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapan sahil güvenlik unsurları, Kadırga Burnu ve Sivrice Burnu mevkilerinden iki grubun denize açıldığını tespit etti.Ekiplerin bölgeye düzenledikleri operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 116 düzensiz göçmen yakalandı.Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenlere burada giyecek ve yiyecek verildi.
Göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Akalan Nani Akkale Sahil Güvenlik 

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