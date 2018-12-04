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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
112’ye gelen ihbarların yüzde 90'ı asılsız...Kışın yollarının açılmasını isteyenler kadar kedisi hastalanan ve sevgilisinden ayrılan da 112’yi arıyor İzle

112’ye gelen ihbarların yüzde 90'ı asılsız...Kışın yollarının açılmasını isteyenler kadar kedisi hastalanan ve sevgilisinden ayrılan da 112’yi arıyor İzle

112 Komuta Kontrol Merkezi'nden görüntüler

Sağlık Hizmeti Barla Asılsız İhbar Kış Mevsimi Trol 

-Personelin çağrılara cevap vermesi
-Trafik kazası olduğu yönündeki ihbar için ekiplere anons çekilmesi
-Röportajlar

( VAN -ÖZEL) VAN

- Van Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen günlük çağrıların yüzde 90’nı asılsız çıkarken; ‘kedim çok hasta, sıkıldım, sevgilimden ayrıldım’ nedeniyle arayanlar da pes dedirtiyor. Van'da 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine gelen asılsız ihbarlar, sağlık hizmetinde zaman kaybına neden oluyor. 77 ambulans ve paletli kar araçlarıyla kış hazırlıklarını tamamlayan komuta merkezi, 37 istasyondaki 490 personeli ile her türlü müdahaleye hazır. Komuta merkezinde görev yapan personel, gelen çağrılara anında cevap vererek en yakın sağlık istasyonu ekiplerini bölgeye yönlendirirken, merkeze gelen asılsız ihbarlar ise sağlık hizmetlerinin gecikmesine neden oluyor. Çetin kış şartlarının yaşandığı Van’da en büyük sıkıntılarının asılsız ihbarlar olduğunu ifade eden Komuta Kontrol Merkezi Sorumlusu Çiğdem Aslan, “Günde yaklaşık 7 bin civarında çağrı alıyoruz. Ancak bunlardan sadece 300’ü gerçekleşen vakadır. Geriye kalanların hepsi asılsız ihbarlardır. Anneler, çocuklarını oyalamak için telefonu ellerine veriyorlar. Bunun yanında kış mevsiminde yolu kapanan köylerdeki vatandaşlar, sırf yollarını açtırmak için asılsız ihbarlarda bulunuyorlar. Bu da 112’yi gereksiz yere çok meşgul ediyor” dedi.
“Buradaki her dakika çok önemli” Son aylarda yapılan ‘Yaşama Yol Ver’ kampanyası ile asılsız çağrı sayısını düşürdüklerini dile getiren Aslan, “Bu konuda ailelerin çocuklarını eğiterek bize destek olmalarını bekliyoruz. 112’yi gereksiz yere meşgul etmesinler. Çünkü buradaki her dakika çok önemli. Bize gerçekten ulaşmaya çalışan hastalar, 112’yi gereksiz meşgul eden kişiler yüzünden geç ulaşıyor ve biz de ambulansı geç yönlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. Sevgilisinden ayrılan da 112’yi arıyor Gelen çağrılarda ilginç ihbarlar da aldıklarını belirten Aslan, “İlginç ihbarlar sürekli geliyor. ‘Kedim çok hasta, sıkıldım, sevgilimden ayrıldım ya da yemek tarifi’ gibi ihbarlarda bulunuyorlar. Geçen gün ilginç bir vaka gelmişti. ‘Çocuğumun boğazına sinek kaçtı, sinek ilacı sıksam bir şey olur mu?’ Gibi ilginç ve gereksiz vakalar arıyor. Bu yüzden aileleri biraz daha bilinçli olmaya davet ediyorum” diye konuştu.
"Vatandaşların duyarlı olmalarını istiyoruz" 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Ethem Kubat ise, komuta kontrol merkezinde her gün ikisi doktor olmak üzere 13 personelin nöbet tuttuğunu ifade ederek, sağlık hizmetlerinde gelen çağrıları değerlendirdiklerini ve gerektiği yerde ambulansın yönlendirildiğini söyledi.

Asılsız ihbarlar noktasında vatandaşların daha duyarlı olmalarını beklediklerini dile getiren Kubat, “Burası herkese hizmet veriyor. Burayı meşgul ettikleri sürece kendi yakınları da hizmet alamayacaktır. Bu konuda vatandaşların daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Çünkü her meşgul ettikleri saniye, başkasının buraya ulaşamaması demektir” diye konuştu.
"Çağrıların yüzde 90'ı asılsız ihbarlardır" Ailelerin bilinçlenmesiyle birlikte asılsız ihbarlarda azalma olduğunu dile getiren ATT İshak Töreci de, “Bize gelen çağrıların yüzde 90’ı asılsız ihbar olarak değerlendirilmektedir. Bu asılsız ihbar sayısı halkımızın eğitiminin ilerlemesiyle azalmaktadır. Ancak yine de bu ihbarlar çok fazla. Bakkalın adresini soranlar var. Elektrik veya su kurumunun hizmetleri ile ilgili bizlere rahatsızlık veren var. Hastalarımızdan ricamız, hastalarının durumunun ciddiyetine binaen bizi sağlıklı bilgilendirmeleri ve bunun karşılığında da bizim onlara daha layığıyla hizmet yapabilmemizi sağlamalarıdır” dedi.

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