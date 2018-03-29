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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
112 kilogram esrar ele geçirildi - ERZURUM

112 kilogram esrar ele geçirildi - ERZURUM



: - Ele geçirilen uyuşturucularERZURUM (AA) - Erzurum 'da bir kamyonda kola şişeleri arasına zulalanmış 112 kilogram esrar ele geçirildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır - Bingöl kırsalından yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine Çat yolu üzerinden Erzurum il merkezi istikametine gittiği tespit edilen kamyonu durdurdu.Araçta yapılan aramada, kola şişelerinin arasına zulalanmış halde 112,4 kilogram ot esrar maddesi ele geçirildi.Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu 

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