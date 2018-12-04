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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
112 çalışanlarından işitme engellilere özel mesaj - ESKİŞEHİR Haberi

112 çalışanlarından işitme engellilere özel mesaj - ESKİŞEHİR Haberi

- Engellilere yönelik hazırlanan klip Eskişehir 112 çalışanlarından işitme engellilere özel mesajESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de 112 Acil Servis çalışanları, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında hazırladıkları klipte işitme engellilere "Beni duymasan da mavi ışığımla yanındayım" mesajını verdi.İl Ambulans Servisi Başhekimi Veli Görkem Pala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 112 Acil Servisinde görevli personelle işitme engellilere yönelik bir klip hazırladıklarını belirterek, işaret diliyle "Beni duymasan da mavi ışığımla yanındayım" mesajı verdiklerini söyledi.

Kurumda görevli 3 personelin işaret dili tercümanı olarak görev yaptığına dikkati çeken Pala, işitme engellilerle sağlıklı iletişim kurabilmek için sağlık hizmetleri istasyonunda ve başhekimlikte her gün mutlaka işaret dili eğitimi almış bir personelin nöbetçi olduğunu da kaydetti.

İşaret Dili İşitme Engelli Muhabir İşitme Engelliler 

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