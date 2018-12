112 çalışanından büyük fedakarlık...Ambulansı kar engelleyince, hastayı sırtında taşıdı

-Durmuş'un hastayı taşıdığı fotoğraflar

-112 istasyonundan görüntüler

-Figen Gürbeden ile röportaj



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'de, ihbar üzerine olay yerine giden 112 çalışanı, ambulans kardan dolayı eve yaklaşamayınca yaşlı hastayı 500 metre sırtında taşıyarak ambulansa getirdi. Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Çardaklı Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Ali Gencer fenalaşınca, ailesi 112 ekiplerinden yardım istedi. İhbarı alan 112 İncesu istasyonu ekipleri, kısa süre içerisinde mahalleye ulaştı. Ekipler, yolun karlı olmasından dolayı ambulansla eve yaklaşamayınca, ambulansı park ederek eve gitti. Burada hastaya müdahale eden 112 ekibinden Hacı Hasan Durmuş, hastayı sırtına alarak 500 metre uzaklıktaki ambulansa kadar götürdü. Durmuş'un bu hareketi, vatandaşlardan takdir topladı. "Vatandaşlarımız neredeyse her zaman onlarla birlikteyiz" Kayseri 112 Başhekimi Dr. Figen Gürbeden, 112 çalışanlarının 7 gün 24 saat vatandaşların yanında olduğunu söyleyerek, "Biz 7 gün 24 esasıyla çalışan bir ekibiz. Kayseri’de 40 istasyonumuz var ve ne zaman bize ulaşmak isteyen, sıkıntısı olan vatandaşlarımız olursa gece gündüz demeden ulaşmaya çalışıyoruz. Zorlu kış şartlarında biraz daha işimiz zorlaşıyor. Çoğu zaman köy yolları kapalı oluyor ya da kardan dolayı ambulansın ulaşımında sıkıntı yaşayabiliyoruz. İncesu Çardaklı köyünde de 82 yaşında bir vakayla ilgili çağrı aldık. 15 dakika sonra ekiplerimiz olay yerine ulaştılar. Ambulans eve kadar ulaşamayınca hasta yakınları geldi. Hastayı, hasta yakınlarından biri taşımak istedi ama o da yaşlıydı. Öyle olunca bizim personelimiz ambulansa kadar hastayı taşıdı. Bunlar bizim her zaman yaptığımız ve yapmaya da devam edeceğimiz işlerdir. Biz vatandaşlarımız neredeyse her zaman onlarla birlikteyiz. Onların evindeyiz, kaza yaptıklarında yoldayız. Bir şeklide onlara ulaşıyoruz. Yeter ki bizi gereksiz durumlarda aramasınlar, meşgul etmesinler ki gerçekten acil vakalara ulaşabilelim" dedi.

"Gittiğimiz her hastayı anne ve babamız gibi görüp ona göre müdahale ediyoruz" Yaşlı hastayı sırtında taşıyan paramedik Hacı Hasan Durmuş da, gittikleri vakaları kendi anne ve babaları gibi gördüklerini belirterek, "Dün ki nöbetimiz de saat 10.20 civarında anons geldi. Biz gelen anonsla beraber ekip arkadaşlarımızla vakaya çıktık. 10.40 civarında vakaya ulaştık. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar buzlu ve karlıydı. Ambulansla evin dibine kadar girmeye çalıştık ama ambulans belli bir noktada tıkandı. Ambulansı çıkarabildiğimiz kadar eve yaklaştırmaya çalıştık. Daha sonra ambulans kaymaya başlayınca bırakıp yaya olarak devem ettik. Bize 80’li yaşlarda genel durum bozukluğu olan bir hasta anonsu gelmişti. Hastayı sedyeyle indirme çalıştık ama yerde kar olduğu için sedyeyi kullanamayacağımızı düşündük. Ben de sırtımda taşımayı düşündüm. Hastayı sırtıma alarak ambulansa naklini sağladım. Evle ambulansın arası da yaklaşık 500 metre civarındaydı. Biz gittiğimiz her hastayı anne ve babamız gibi görüp ona göre müdahale ediyoruz. Bu konuda bütün 112 çalışanları fedakarca çalışıp görevini en iyi getirmeye çalışıyor. Dün olayda bunun örneğidir. Kim olsa aynı şeyi yapar" diye konuştu.