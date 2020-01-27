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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
112 çağrı merkezi çalışanları deprem anında çalışmaya devam etti

112 çağrı merkezi çalışanları deprem anında çalışmaya devam etti

DEPREM ANI

( MALATYA ) MALATYA

Deprem Kamera Ağrı Merkez Deprem Anı Çağrı Merkezi 


- Elazığ ve Malatya'yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya 112 Çağrı Merkezindeki personel çalışmaya devam etti. Güvenlik Kamerasına yansıyan görüntülerde çalışanların görev yerlerini terk etmediği görünüyor.24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6. 8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi yaşamını yitirdi. Depremden en çok etkilenen illerden olan Malatya'da da 112 Çağrı Merkezi personeli deprem anında çalışmaya devam etti. Çağrı merkezinde bulunan personelin deprem anında görev yerini terk etmeyerek çağrıları yanıtladığı dikkat çekti. Çağrı merkezinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde şiddetli sallantıya rağmen personelin görev yerini terk etmeyerek çağrıları yanıtladığı görülüyor.
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